17:49 (мск), источник: РБК Life
На сотни миллионов лет старше. Ученые уточнили возраст поверхности Луны
Центром внимания специалистов стала огромная впадина Имбриум.
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Поверхность Луны оказалась гораздо старше, чем ранее считали ученые. К такому выводу специалисты из Франции и Норвегии пришли после изучения впадины бассейна Имбриум, сообщает Daily Mail. Кратеру 4,1 млрд лет, вопреки данным ранних исследований, которые называли цифру — 3,9 млрд лет.
Профессор Стефани Вернер из Центра планетарной обитаемости Университета Осло сообщила, что речь идет о сотнях миллионов лет. «Мы выяснили, что большие углубления на поверхности спутника Земли примерно на 200 млн лет старше, чем считалось ранее», — отметила Вернер.
Это углубление на поверхности Луны называют крупнейшим кратером во всей Солнечной системе. Исследователи считают, что кратер возник в результате столкновения с огромным астероидом. Чтобы выяснить детали, ученые использовали образцы реголита, добытые космонавтами во время миссий «Аполлон», а также различные системы датировки.
Ученые подчеркивают, что их выводы не меняют оценки возраста самой Луны, а только оценку ее поверхности и времени, когда на нее обрушился астероид.
«Это важное отличие. Оно позволяет отодвинуть во времени интенсивный период бомбардировки астероидами, который, как мы теперь знаем, произошел до начала обширной вулканической деятельности. Поскольку это произошло на Луне, Земля почти наверняка также подверглась этой ранней бомбардировке», — объяснила важность открытия Вернер.