Ты в хорошей компании: как обучают на металлургов в колледжах «Профессионалитета»

Благодаря федпроекту «Профессионалитет» все больше ребят могут получить работу в ведущих отраслевых компаниях страны, поступив в металлургические кластеры. Студент получает максимальное количество полезных и прикладных знаний, а предприятие-участник проекта — специалиста с необходимыми профильными навыками.
В настоящее время в колледжах «Профессионалитета» в металлургической отрасли обучается более 5 тысяч студентов по 26 образовательным программам. В этом году на первый курс планируется зачислить больше тысячи студентов. Уже на первом курсе студенты получают возможность прийти на будущее место работы. Практическая подготовка занимает порядка 70% от всего обучения, а новые образовательные программы разработали сами работодатели. Студенты занимаются в том числе в современных лабораториях, оснащенных благодаря национальному проекту «Образование»: от VR тренажера до учебного сварочного полигона и мастерских.
В этом году стартовали чемпионаты по профессиональному мастерству — «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий. Первые этапы соревнований прошли весной во всех регионах страны. Участниками стали более 35 тысяч студентов колледжей и школьников. Более 4 тысяч лучших абитуриентов попробуют свои силы в отборочных (межрегиональных) соревнованиях, которые пройдут в 25 субъектах России на 5 площадках более чем по 170 компетенциям.
Финал чемпионата высоких технологий пройдет 18 — 21 сентября 2023 года в Великом Новгороде. Финал чемпионата «Профессионалы» — с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.
Узнать больше о федеральном проекте «Профессионалитет», колледжах и компаниях-партнерах можно на портале ЯПРОФ.РФ.
Приёмная кампания в кластеры «Профессионалитета» началась 19 июня. У студентов Волгоградской, Самарской, Ростовской, Липецкой, Вологодской и других областей появилась возможность получить востребованную профессию и трудоустройство сразу после обучения.
Прием документов в колледжи проекта «Профессионалитет» продолжается. Подать заявление в колледж мечты можно уже сейчас.
Под девизом «Ты в хорошей компании» пройдет набор студентов в колледжи «Профессионалитета» Свердловской области. Краснотурьинский политехникум и Краснотурьинский индустриальный колледж вошли в металлургический кластер РУСАЛа федерального проекта еще год назад, а сейчас успешно реализуют новые программы обучения. Студенты, подписавшие целевой договор с РУСАЛом, будут проходить ускоренную программу по самым современным технологиям образовательного процесса.
Программа «Профессионалитет» — одна из 42 инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Ключевые цели проекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным, — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность на практику и подготовка востребованных специалистов в короткие сроки.
Социальный проект. АНО «Национальные приоритеты» ИНН 9704007633 erid:2VtzqwdrMYG