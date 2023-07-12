19:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 12 июля
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Кремль назвал гарантии для Украины от G7 угрозой для России
Предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Стали известны регионы России с самой большой средней зарплатой
Исследование показало, что по состоянию на начало мая в России нет ни одного региона с индексом кредитоспособности работающего населения ниже единицы.
«Троицу» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
Икону «Троица» Андрея Рублева передали в Троице-Сергиеву лавру. Соглашение подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Ольга Любимова.
Минобороны завершает прием вооружения и техники от группы «Вагнер»
Вооруженные силы РФ завершают в соответствии с планом прием вооружения и военной техники от подразделений группы «Вагнер». Переданы более двух тысяч единиц техники и вооружения.
Турция изучит предложения России по зерновой сделке, заявил Эрдоган
Анкара продолжает переговоры с целью продления истекающей 17 июля зерновой сделки, заявил президент Турции.