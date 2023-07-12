12 июля, источник: © РИА Новости
Икону «Троица» передали в пользование РПЦ на 49 лет
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Икону «Троица» Андрея Рублева передали в пользование Русской православной церкви на 49 лет с продлением, сообщается на сайте РПЦ.
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«Договор заключен сроком на 49 лет с последующей пролонгацией», — говорится в заявлении.
Уточняется, что, согласно закону, реликвия останется в государственной собственности. Как отмечается в публикации, в преамбуле к договору указано, что «стороны исходят из общего понимания того, что икона “Святая Троица” является национальной святыней, уникальным памятником национального культурного наследия федерального значения и неотъемлемой частью мировой культуры и искусства».
Ранее сегодня икону передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, соответствующее соглашение заключили представители монастыря и Третьяковской галереи. Договор подписали министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В мае президент России Владимир Путин принял решение о передаче «Троицы» Русской православной церкви. В начале июня патриарх Кирилл сообщил, что икону выставят в храме Христа Спасителя. Он подчеркнул, что после этого реликвию вернут на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
По 18 июля включительно «Троице» можно будет поклониться в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, икону отреставрируют в Центре Грабаря, где для нее приготовили специальное помещение с климат-контролем.
«Троицу» — шедевр древнерусской живописи — Рублев написал в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею.