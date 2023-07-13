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10:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума запретила самовыгул домашних кошек и собак

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о безнадзорных животных, согласно которому запрещается самовыгул домашних животных (в том числе собак и кошек). В профильном комитете ГД считают, что документ должен удовлетворить защитников животных.

Источник: РИА "Новости"

В ближайшее время документ направят на утверждение в Совет федерации, после этого он попадет на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

«При выгуле домашних животных исключается возможность их свободного, неконтролируемого передвижения вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления для их выгула», — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы России.

Представляя законопроект в Думе на этапах второго и третьего чтений, первый зампред профильного комитета по экологии, депутат-единоросс Владимир Бурматов назвал получившийся текст «очень сбалансированным». Он также подчеркнул, что были отклонены семь инициатив, которые так или иначе предполагали введение понятия эвтаназии в текст федерального закона. В связи с этим господин Бурматов сообщил, что данный законопроект не должен негативно восприниматься российскими зоозащитниками.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов предлагал приравнять самовыгул собак к выбрасыванию их на улицу, за что хозяевам животных будет грозить штраф в размере минимального размера оплаты труда, однако это предложение не было поддержано остальными парламентариями.

Александр Кислов

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