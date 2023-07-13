17:19 (мск), источник: Газета.Ру
Установлены черты, связанные с увеличением продолжительности жизни
Science Advances: умные и любознательные лемуры склонны к долгой жизни.
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Сотрудники Института исследований приматов имени Лейбница установили, что высокие когнитивные способности и исследовательская деятельность связаны с увеличением продолжительности жизни у диких серых мышиных лемуров. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.
По словам авторов, полученные результаты можно экстраполировать и на людей, однако для подтверждения этой теории требуются дополнительные исследования.
Ученые отобрали 198 лемуров — они прошли специально разработанные когнитивные и личностные тесты. Как оказалось, те, у кого были более высокие когнитивные показатели, реже демонстрировали исследовательское поведение. В то время как более склонные к исследованиям, любознательные лемуры имели более высокий вес. Вероятно, они находят больше пищи.
По словам ученых, оба типа лемуров склонны к долгой жизни. Будущие исследования будут посвящены тому, как эти когнитивные способности могут влиять на другие формы поведения, такие как поиск пищи и стратегии спаривания.
Валерия Бунина