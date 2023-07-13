14:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
В хорватском городе запретили есть рядом с памятниками
Нарушителям грозит штраф в 265 евро.
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Власти хорватского курортного города Дубровник запретили туристам есть, ходить в купальниках и спускать собак с поводка рядом с памятниками культуры. «Европульс» пишет, что туристам также запрещено плеваться, разбрасывать окурки и взбираться на городские стены.
Нарушителям придется заплатить штраф в размере 265 евро (26,6 тысячи рублей). Контролировать соблюдение новых правил будет полиция.
При первом нарушении туристов ждет воспитательная беседа. Штраф станет наказанием за рецидив.
Недавно мы собрали самые неожиданные поводы получить штраф за пределами России.
Олеся Маевская