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17:08 (мск), источник: РБК Life

Правительство Франции будет платить людям за ремонт одежды

Экологическая кампания стартует в октябре.

Источник: Freepik

С октября правительство Франции будет выплачивать бонусы людям, отнесшим свою одежду или обувь в ремонт. Каждый год в стране выбрасывается около 700 тыс. тонн одежды. Кампания направлена на сокращение количества отходов, пишет The Guardian. Размер выплаты варьируется от €6 до €25.

Госсекретарь по вопросам экологии Беранжер Куйяр рассказала, что правительство выделило бонус на ремонт в размере €154 млн на следующие пять лет. Она призвала все швейные мастерские и сапожников присоединиться к кампании, которую будет проводить экоорганизация Refashion. Ее цель — поощрение людей к повторному использованию и уменьшению количества покупаемого текстиля.

Текстильная промышленность — одна из самых опасных для окружающей среды. Ежегодно во всем мире продается более 100 млрд текстильных изделий.

Поощрение ремонта одежды и обуви бонусами — часть более масштабной инициативы французского правительства по реформированию текстильной промышленности и борьбе с быстрой модой.

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