16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Игривый медвежонок из Красноярского края попал в фотоловушку
Мама постепенно передает ему свой охотничий опыт.
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В официальной группе во «Вконтакте» Саяно-Шушенского заповедника появилось видео с косолапой семьей. Пока мама спокойно прогуливается по окрестности, ее малыш пытается себя развлечь.
Медвежонок играет с найденными предметами и обнюхивает траву, но не уходит далеко от родительницы. А чтобы привлечь ее внимание, он показывает стойку у дерева с шишкой в пасти.
Специалисты отмечают, что к моменту выхода из берлоги медвежата достигают веса 3−5 кг, что зависит от их количества, а также от возраста и физического состояния матери.
В возрасте 3,5 месяцев медвежата уже едят траву, позже при добывании беспозвоночных животных и мышевидных грызунов у них проявляются элементы хищнического поведения, которое полностью сформировывается к 6−7-месячному возрасту.
До этого момента медведицы воспитывают своих малышей — показывают лакомую пищу, учат охотиться. Для медвежат это лето полно открытий, им нужно познать много нового и полезного.
Недавно в фотоловушку приморского заповедника попал леопард Папы Римского. На кадрах хищник лакомится добычей.
Олеся Маевская