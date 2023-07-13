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17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 13 июля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Госдума приняла во 2 чтении законопроект о запрете смены пола
Депутаты также одобрили внесение в него поправки, которая аннулирует брак при смене пола одного из супругов.

Эрдоган решил купить у России самолеты-амфибии
Бе-200, которые использует МЧС России, не раз тушили пожары в республике.

Турчак заявил, что Гурулев сделал из слов генерала Попова шоу
В обращении Попов рассказывает о якобы имевшем место отстранении его от командования 58-й армией и неких разногласиях с руководящим составом.

ФНС разъяснила порядок автоматических списаний налогов с граждан
Это улучшает положение налогоплательщиков, считают налоговики. Часть юристов сочли механизм спорным.

МОК не пригласит Россию и Белоруссию на ОИ в установленную дату
Решение принято в связи с санкциями, введенными в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине.

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