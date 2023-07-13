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18:14 (мск), источник: Газета.Ру

ФАС проверит формирования цен на авиаперевозки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Генпрокуратурой РФ начали проверки авиакомпаний и аэропортов на предмет формирования цен на авиаперевозки. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Источник: Reuters

«Ведомства проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах», — уточнили в ФАС.

Как отметили в антимонопольной службе, проверочные мероприятия проходят в Москве и еще 13 регионах. В их числе: Хабаровский, Красноярский и Пермский края, Оренбургская и Вологодская области, республики Татарстан и Мордовия.

В ведомстве обратили внимание, что при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства примут меры реагирования.

В начале июля стало известно, как изменились цены на авиабилеты в этом году. Стоимость проездных документов экономкласса, которые реализовали с января 2023 года, не превышает прогнозируемый Банком России индекс инфляции на текущий год (4,5−6,5%).

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