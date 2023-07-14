Загрязнение коралловых рифов пластиком растет на глубине Это представляет серьезную угрозу для хрупких экосистем
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны самые забавные снимки домашних животных 2023 года

В кадр попали голодная черепаха, улыбающийся хорек, победоносный кот и многие другие.

24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Жюри конкурса Comedy Pet Photo Awards объявило финалистов 2023 года. Соревнование было придумано двумя профессиональными фотографами, Полом Джойнсом-Хиксом и Томом Салламом, с целью показать позитивную роль домашних животных в жизни людей.

В список финалистов конкурса попали 25 фотографий питомцев со всего света. Победители будут объявлены 11 августа.

До 6 августа посетители сайта конкурса могут проголосовать за любого участника. Любимчик публики получит «Приз зрительских симпатий».

Недавно были выбраны лучшие фотографии космоса 2023 года.

Олеся Маевская

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунаХорошие новости