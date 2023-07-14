13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны самые забавные снимки домашних животных 2023 года
В кадр попали голодная черепаха, улыбающийся хорек, победоносный кот и многие другие.
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Жюри конкурса Comedy Pet Photo Awards объявило финалистов 2023 года. Соревнование было придумано двумя профессиональными фотографами, Полом Джойнсом-Хиксом и Томом Салламом, с целью показать позитивную роль домашних животных в жизни людей.
В список финалистов конкурса попали 25 фотографий питомцев со всего света. Победители будут объявлены 11 августа.
До 6 августа посетители сайта конкурса могут проголосовать за любого участника. Любимчик публики получит «Приз зрительских симпатий».
Недавно были выбраны лучшие фотографии космоса 2023 года.
Олеся Маевская