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15:56 (мск), источник: Forbes

Гильдия актеров США объявила о начале первой за 43 года забастовки

В США стартовала забастовка гильдии актеров, участники которой требуют от студий более высокой оплаты труда и пересмотра контрактов с учетом развития стримингов. Профсоюз присоединится к Гильдии сценаристов США, начавшей протесты в мае. В последний раз одновременная забастовка американских актеров и сценаристов проходила в 1960 году.

Источник: AP 2023

Ночью с 13 на 14 июля Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) официально объявила о начале забастовки против кино- и телекомпаний. Об этом сообщает издание Deadline. «Члены профсоюза должны приостановить свою работу до тех пор, пока не будет достигнут справедливый контракт», — заявил исполнительный директор SAG-AFTRA Дункан Крэбтри-Айрленд.

Актеры требуют более высокой оплаты труда и пересмотра контрактов с учетом развития стриминговых сервисов и в условиях цифровых релизов. «Зарабатывать на жизнь в качестве профессионального исполнителя становится все труднее, поскольку инфляция и стриминги подорвали систему вознаграждения в отрасли; в то же время корпоративная прибыль и оплата руководителей студий продолжают расти», — говорилось ранее в заявлении представителей SAG-AFTRA.

Гильдия и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP), представляющий основные и самые крупные киностудии США, включая Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal и Netflix, не смогли достигнуть договоренности по новому трехлетнему трудовому контракту более чем для 160 000 участников профсоюза. В последний раз гильдия проводила забастовку более 40 лет назад — в 1980 году. Протесты продлились 95 дней.

За несколько дней до начала протестов представители Гильдия актеров США заявляли, что в случае начала забастовки наряду с отказом от участия в кино- или телепроектах актерам также не будет разрешено участвовать в каких-либо мероприятиях по продвижению фильмов и сериалов, в которых они уже снялись, включая пресс-конференции, премьеры фильмов и фан-мероприятия, такие как фестиваль Comic-Con в Сан-Диего. Рекламировать любые проекты в социальных сетях также запрещено.

Ранее сообщалось, что исполнители главных ролей в фильме «Оппенгеймер» о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере ушли с премьеры ленты в Лондоне, узнав о начале забастовки Гильдии актеров США. В проекте снимались Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший и другие. Они успели посетить красную ковровую дорожку, но затем покинули мероприятие.

В настоящее время в США также проходит забастовка голливудских сценаристов, которая началась 2 мая. В ней принимают участие более 10 000 членов Гильдии сценаристов США (Writers Guild of America, WGA) — специалистов, работающих как в кино, так и на телевидении. Их условия аналогичны требованиям SAG-AFTRA. В последний раз одновременная забастовка актеров и сценаристов в США проходила в 1960 году.

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