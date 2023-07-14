13:37 (мск), источник: РБК Life
На стройплощадке в Великобритании нашли древнейший гребень для волос
Возраст предмета оценивается в 3000 лет.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Гребень и золотое кольцо для волос, которым более 3 тыс. лет, были обнаружены в Южном Уэльсе в Великобритании. Как сообщает Arkeonews, они находились в придорожной могильной яме, которую раскопали во время строительных работ.
Оба предмета датируются бронзовым веком (1300−1150 гг. до н.э.). Как полагают исследователи, они были частью погребального инвентаря. Это те вещи, которыми умерший пользовался при жизни.
Директор археологической группы Ред-Ривер Марк Коллард назвал находку редкой удачей. «Мы всегда находим кусочки металла и другие артефакты, но найти что-то вроде гребня — это действительно уникально. Это редкая удача взглянуть на жизнь людей бронзового века», — заявил он.
На гребне — восемь узких зубцов, он выполнен из дерева. Сохранился фрагмент размером 36 мм. Деревянные и другие органические артефакты обычно быстро разлагаются в земле, но тот факт, что гребень был сожжен во время кремации, возможно, спас его, объяснили специалисты. Группа археологов Ред-Ривер считает, что это может быть самый старый деревянный гребень, когда-либо найденный в Британии.
Вторая находка — золотое кольцо диаметром 1,1 см, которое украшено узором в виде елочки. Ученые предположили, что это декоративный предмет для волос.
Ранее ученые объявили, что браслеты, найденные в гробнице древнеегипетской царицы Хетеферес I, матери фараона Хеопса, стали первым свидетельством торговли между Древним Египтом и Грецией. Исследователи заметили, что созданный в 2600 году до н.э. браслет с изображением бабочки содержал серебро. Примечательно, что в тот период на территории Египта не было никаких источников этого металла. Команда ученых решила более тщательно исследовать состав серебра и пришла к выводу, что его добыли на греческих островах в Эгейском море, а после этого транспортировали в Египет.