13:00 (мск), источник: РБК Life
Юристы перечислили права отца после развода
У мужчин есть не только обязанности по выплате алиментов.
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Жена рэпера Гуфа (Алексея Долматова) официально подала на развод. У пары есть годовалая дочь Тина, и теперь родителям предстоит договориться о режиме общения с ребенком. Решать вопросы они намерены через суд. Согласно информации на судебном сайте, на 27 июля им назначена беседа в судебном участке мирового судьи № 197 Можайского района Москвы.
После развода у мужчины по отношению к ребенку остаются не только обязанности по выплате алиментов, как думают многие. На что папа имеет право — об этом редакция РБК Life спросила у адвоката, управляющего партнера Московской коллегии адвокатов «Рубикон» Виктории Шевцовой и юриста, арбитражного управляющего Анны Хрусталевой. Оказалось, в этой теме есть много любопытных нюансов.
В Тюменской области суд встал на сторону отца, который был недоволен тем, что мать забрала ребенка из спортивной секции. Занятия оплачивал мужчина, и он сумел доказать, что ребенок интересуется спортом, хочет им заниматься, бремя расходов не ложится на мать и оснований забирать ребенка из секции нет. Такой пример из практики привела адвокат Виктория Шевцова.
Она пояснила, что случай этот яркий и очень показательный: отец доказал, что имеет право принимать решение в отношении ребенка и после развода. И права эти равные с матерью, даже после расставания супругов. Это подчеркивается в статье 61 Семейного кодекса России. Данные права не прекращаются в случае развода супругов, являющихся родителями. Причем, с кем живет ребенок после развода — значения не имеет.
«Согласно пункту 2 статьи 63 Семейного кодекса России, отец ребенка, как и его мать, имеет право выбирать образовательное учреждение для своего сына или дочери, форму образования. Кроме того, отец имеет право представлять интересы несовершеннолетних детей в суде. В соответствии с пунктом 4 статьи 66 того же кодекса, отец ребенка имеет право получать всю необходимую информацию о несовершеннолетнем, участие матери ребенка в этом процессе получения информации не требуется», — рассказала Шевцова.
Таким образом, папа может смело интересоваться состоянием сына или дочери в медицинском учреждении, успехами ребенка в детском саду и школе. Участие или посредничество мамы в этом вопросе мужчине не требуется.
Также отец ребенка имеет право принимать решения относительно религиозной составляющей жизни несовершеннолетнего ребенка. Без его согласия мать не может крестить ребенка или обратить его в другую религию.
«Однако в реальной практике от данных положений могут быть отступления. Например, если место жительства ребенка определено с матерью, то она может перевести его в другое образовательное учреждение, исходя из своих соображений. В этом случае у отца не получится этому воспрепятствовать. Так случилось в Краснодарском крае. Суд отклонил жалобу отца, который выступал против перевода матерью ребенка в другую школу, так как мать, с которой остался жить ребенок выбрала новую школу, исходя из шаговой доступности к своему месту проживания», — пояснила управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Рубикон».
Юрист Анна Хрусталева добавила, что отец имеет безусловное право на встречи с ребенком, за исключением тех случаев, когда документально установлено, что такое общение может навредить несовершеннолетнему. По словам эксперта, во многих случаях суды встают на сторону отцов в споре, когда женщина незаконно препятствует встречам отца с сыном или дочерью.
«В Пермском крае после развода мать категорически запретила своему бывшему супругу общаться с их общей 12-летней дочерью. Тогда мужчине пришлось обратиться в суд с иском об установлении порядка общения с несовершеннолетней и защите своих законных прав. Суд изучил все обстоятельства дела, характеристики отца ребенка, заслушал мнение самой дочери. Как оказалось, девочка тоже хочет общаться с отцом, но мать ей запрещает это делать», — привела пример Хрусталева.
Эта история закончилась тем, что суд принял решение обеспечить право отца на общение с дочерью — четыре встречи в неделю.