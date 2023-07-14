Выбраны самые смешные фотографии домашних животных 2023 года В кадр попали голодная черепаха, улыбающийся хорек, победоносный кот и многие другие
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
8Последствия атаки беспилотников в Москве
Главное
Спецоперация на Украине
13:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Калифорнии агрессивная выдра отбирает доски у серфингистов

Хотя она не нападает на людей, поведение животного весьма нетипично.

6
фотографий
6
фотографий

В Калифорнии пятилетняя выдра, известная под номером 841, стала звездой Сети. Животное отбирает у серфингистов доски, грызет их и катается на них по волнам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Службы спасения животных и представители Охраны дикой природы не могут объяснить такое поведение, но пытаются ее поймать и внимательно следят за «агрессивными наклонностями» животного, пишет The Guardian.

Власти сотрудничают с Аквариумом Монтерей-Бей. Его работники должны поймать и изучить выдру перед тем, как она найдет новый дом.

Пока непонятно, что заставило зверя преследовать людей — гормональные скачки или постоянный контакт и подкармливание.

Недавно ученые начали готовить выдр к дикой жизни с помощью головоломок. Это поможет животным выживать в дикой природе.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Хорошие новости