13:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Калифорнии агрессивная выдра отбирает доски у серфингистов
Хотя она не нападает на людей, поведение животного весьма нетипично.
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В Калифорнии пятилетняя выдра, известная под номером 841, стала звездой Сети. Животное отбирает у серфингистов доски, грызет их и катается на них по волнам.
Службы спасения животных и представители Охраны дикой природы не могут объяснить такое поведение, но пытаются ее поймать и внимательно следят за «агрессивными наклонностями» животного, пишет The Guardian.
Власти сотрудничают с Аквариумом Монтерей-Бей. Его работники должны поймать и изучить выдру перед тем, как она найдет новый дом.
Пока непонятно, что заставило зверя преследовать людей — гормональные скачки или постоянный контакт и подкармливание.
Недавно ученые начали готовить выдр к дикой жизни с помощью головоломок. Это поможет животным выживать в дикой природе.
Олеся Маевская