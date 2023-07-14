14:07 (мск), источник: РБК Life
Ученые расшифровали загадочную древнюю кушанскую письменность
Кушанский шрифт не могли разгадать с середины 1950-х годов.
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Исследовательская группа с факультета лингвистики Кельнского университета расшифровала систему письма, принадлежавшую Кушанскому царству, одному из влиятельных государств в истории Центральной Азии, сообщает Arkeonews. Период расцвета царства приходится приблизительно на 105−250 годы н.э. Кушаны основали империю, которая была богата монументальной архитектурой и произведениями искусства.
Кушанский шрифт не могли разгадать более 70 лет. В этот раз за дело взялись молодые специалисты. В течение нескольких лет Свенья Бонманн, Якоб Хальфманн и Натали Коробцов исследовали фотографии надписей, найденных в пещерах, а также символы на чашах и глиняных горшках из разных стран Центральной Азии, чтобы собрать воедино все кусочки головоломки.
Прорыв стал возможен благодаря царскому имени Вима Такто, а также титулу «Царь царей». Используя бактрийский параллельный текст (текст, размещенный рядом с его переводом, прим. РБК Life), лингвисты смогли выявить последовательность символов и определить фонетические значения отдельных символов.
Они впервые заявили о частичной расшифровке неизвестной кушанской письменности на онлайн-конференции Академии наук Республики Таджикистана в марте этого года. Однако на данный момент исследователи прочитали уже около 60% символов, теперь группа работает над расшифровкой оставшихся.
Один из членов группы Свенья Бонманн отметила, что это исследование поможет лучше понять культуру загадочной империи. «Наша расшифровка этого письма может помочь нам лучше понять язык и культурную историю Центральной Азии и Кушанской империи. Это подобно расшифровке египетских иероглифов или глифов майя, которая необходима для нашего понимания Древнего Египта или цивилизации майя».
Эта система письма использовалась в некоторых частях Центральной Азии примерно между 200 г. до н.э. и 700 г. н.э. Кушанскую письменность можно связать как с кочевыми народами евразийской степи, такими как юэчжи, так и с правящей династией кушанов.