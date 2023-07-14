15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Древние люди заселили Америку раньше, чем утверждали прошлые теории
Это показал анализ украшений.
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The Guardian сообщает, что группа исследователей из Бразилии, Франции и США выяснила, что древние люди могли попасть в Америку еще 27 тысяч лет назад. Предыдущие мнения специалистов предполагали, что это произошло намного позже.
Новую теорию доказывает находка подвесок из костей вымерших ленивцев. Их примерный возраст — 25−27 тысяч лет. Это как минимум на несколько тысяч лет раньше того времени, когда первые люди прибыли в Америку из Африки, а затем из Евразии, согласно другим теориям.
«Теперь у нас есть веские доказательства — вместе с другими местами из Южной и Северной Америки — что мы должны переосмыслить наши представления о миграции людей в Америку», — сказали авторы исследования. Украшения были обнаружены около 30 лет назад в скальном убежище под названием Санта-Элина в центральной Бразилии. Однако в новой работе они были впервые тщательно проанализированы.
Недавно ученые нашли в англосаксонских могилах изделия из Африки. Торговые связи Британии в раннем Средневековье были значительно шире, чем предполагалось.
Олеся Маевская