16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жителя Барселоны, изводившего соседей музыкой, отправили в тюрьму
Также он должен выплатить огромную компенсацию.
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Жителя Барселоны приговорили к одному году тюремного заключения за слишком громкое прослушивание музыки. Как передает OddityCentral, соседи жаловались на него на протяжении пяти лет.
Мужчина игнорировал неоднократные просьбы уменьшить громкость, а также визиты местной полиции. Спустя три года мучений, в 2015 году, трое его соседей подали официальную жалобу в суд. Они утверждали, что постоянная громкая музыка вызывает у них как физические, так и психические проблемы.
В итоге суд вынес решение в их пользу. Анализ звука показал, что громкость музыки превышала 57 децибел (дБ) в дневные и вечерние часы и достигала 56 децибел в ночное время, что намного превышает разрешенные законом 35 дБ.
Во время заседания соседи рассказали, что музыка была настолько громкой, что предметы в их домах постоянно вибрировали. Один из пожилых соседей из-за нервного напряжения был вынужден принимать седативные препараты, а у другого из-за бессонницы обострилась болезнь Альцгеймера.
Суд постановил, что обвиняемый продолжал включать музыку, прекрасно зная о последствиях для окружающих. Мужчина был приговорен к одному году и трем месяцам лишения свободы. Также он должен выплатить компенсацию в размере 18 тысяч евро (1,6 миллиона рублей) пострадавшим от чрезмерного шума и штраф в 2 160 евро (218 тысяч рублей).
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Олеся Маевская