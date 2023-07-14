15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Состояние «самого обеспеченного» нищего в мире превысило $1 млн
Он все еще выпрашивает деньги у прохожих.
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Бхарат Джайн, так называемый «самый богатый нищий в мире», зарабатывает от 2000 до 2500 рупий (2100−2500 тысяч рублей) ежедневно. Как пишет OddityCentral, «бездомный» уже много лет занимается попрошайничеством в оживленных местах Мумбаи.
Постепенно Джайн накопил немалое состояние. Примерные оценки наблюдателей позволяют предположить, что его капитал на данный момент составляет около 7,5 миллионов рупий (1 миллион долларов или 8,2 миллиона рублей).
За Бхаратом также числится имущество в виде квартиры с 2 спальнями в Мумбаи стоимостью 1,2 миллиона рупий (1,3 миллиона рублей) и два магазина в Тане, которые арендуются за 30 тысяч рупий (32 тысячи рублей) в месяц. Его ежемесячный доход оценивается в диапазоне от 60 до 75 тысяч рупий (65−82 тысячи рублей), что намного больше, чем зарабатывает большинство работающих индийцев.
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Олеся Маевская