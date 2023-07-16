Новое поколение «Ланцетов» будет практически неуязвимо, заявил конструктор

«Основное, это простота применения. Простота применения и полная практически независимость от каких-то средств противодействия. Практически невозможно будет с ним сражаться», — пояснил он.
По словам специалиста, новое поколение «Ланцетов» будет действовать по команде оператора, который определит район действия, но при этом цель беспилотник будет полностью выбирать сам.
«И в этом районе, он говорит, только броня, соответственно, ни пикапы, ни людей, никто не страдает. То есть он ищет конкретно броню или ствольную артиллерию. Но у него есть табличка из бухгалтерии, где он знает, что средства ПВО и радары стоят дороже, и поэтому если он будет видеть одновременно танк и РЛС, то будет РЛС. И это уже все опробовано», — уточнил Захаров.
Подавить барражирующий боеприпас с помощью средств радиоэлектронной борьбы нельзя, поскольку его вычислительный контур находится на борту, отметил конструктор.
Он также обратил внимание, что, оказавшись в руках противника, это оружие не принесет ему никакой пользы благодаря «количеству степеней предохранения и допуска».
Сейчас разработчик «Ланцетов» обсуждает возможность организации их производства в других странах. В России же выпуск этих беспилотников осуществляется в здании бывшего торгового центра, закрывшегося во время пандемии коронавируса, добавил Захаров.
«Ланцет» разработан российской компанией Zala Aero Group (входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех») и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас. Типовыми целями для таких беспилотников выступают гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты и скопления живой силы.