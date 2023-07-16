Выбраны самые смешные фотографии домашних животных 2023 года В кадр попали голодная черепаха, улыбающийся хорек, победоносный кот и многие другие
Фоторепортажи
24Выбраны самые забавные снимки домашних животных 2023 года
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
21:33 (мск), источник: © РИА Новости

Новое поколение «Ланцетов» будет практически неуязвимо, заявил конструктор

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новое поколение барражирующих боеприпасов «Ланцет» будет практически неуязвимо для средств противодействия, заявил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров в эфире программы «Вести недели» телеканала «Россия 1».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Основное, это простота применения. Простота применения и полная практически независимость от каких-то средств противодействия. Практически невозможно будет с ним сражаться», — пояснил он.

По словам специалиста, новое поколение «Ланцетов» будет действовать по команде оператора, который определит район действия, но при этом цель беспилотник будет полностью выбирать сам.

«И в этом районе, он говорит, только броня, соответственно, ни пикапы, ни людей, никто не страдает. То есть он ищет конкретно броню или ствольную артиллерию. Но у него есть табличка из бухгалтерии, где он знает, что средства ПВО и радары стоят дороже, и поэтому если он будет видеть одновременно танк и РЛС, то будет РЛС. И это уже все опробовано», — уточнил Захаров.

Подавить барражирующий боеприпас с помощью средств радиоэлектронной борьбы нельзя, поскольку его вычислительный контур находится на борту, отметил конструктор.

Он также обратил внимание, что, оказавшись в руках противника, это оружие не принесет ему никакой пользы благодаря «количеству степеней предохранения и допуска».

Сейчас разработчик «Ланцетов» обсуждает возможность организации их производства в других странах. В России же выпуск этих беспилотников осуществляется в здании бывшего торгового центра, закрывшегося во время пандемии коронавируса, добавил Захаров.

«Ланцет» разработан российской компанией Zala Aero Group (входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех») и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас. Типовыми целями для таких беспилотников выступают гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты и скопления живой силы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'ВСУ перестали беречь людей'. Что происходит на фронте
Беззубой Европе грозит война с Украиной
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта