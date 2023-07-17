Климатолог дал прогноз на вторую половину лета для Центральной России

«Мы можем практически гарантировать, что это лето не будет столь жарким и катастрофичным, как в 2010 году, когда были массовые лесные и торфяные пожары в европейской части России. Всего этого, по-видимому, в нынешнем году не будет, поскольку в Центральной России прошло достаточное количество дождей», — спрогнозировал Карнаухов.
По его словам, опасность возникновения природных пожаров из-за отсутствия осадков отмечалась в центральных регионах страны в мае. С тех пор прошло достаточное количество дождей, добавил климатолог.
Некоторые погодные аномалии этого года связаны с явлением Эль-Ниньо, напомнил Карнаухов. К ним же относится и экстремально жаркая погода в нескольких регионах России в начале июля.
«В этом году наблюдается некоторая температурная аномалия по всему земному шару в связи с Эль-Ниньо, который добавляет к глобальному потеплению еще парочку десятых градуса. Это такой процесс в Тихом океане, связанный с перестройкой течений. Он приводит к тому, что разогревается Тихий океан», — пояснил эксперт.
Эль-Ниньо приводит к повышению температуры воздуха не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в европейских странах, уточнил Карнаухов.