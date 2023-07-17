Как добраться в Крым сейчас? Карта альтернативного маршрута для объезда Крымского моста

Попасть из Москвы и других регионов России в Крым на автомобиле можно не только по Крымскому мосту: альтернативный маршрут организован через новые регионы — Донецкую народную республику (ДНР), Запорожскую и Херсонскую области. Кроме того, ходят поезда и паромные переправы. О том, как добраться до полуострова после обрушения части моста из-за теракта — в материале «Ленты.ру».
Как доехать из Москвы в Крым на автомобиле?
В ночь на 17 июля из-за атаки украинских беспилотников было повреждено дорожное полотно Крымского моста. Из-за этого автомобильное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив перекрыли и со стороны Краснодарского края, и в обратном направлении. Министерство транспорта России порекомендовало водителям пользоваться наземным маршрутом через новые регионы.
Так, ехать в Крым из Москвы лучше всего через Ростов-на-Дону. Для этого автомобилистам нужно свернуть с трассы М-4 «Дон» и выехать на трассу А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной».
Маршрут в Крым будет лежать через Таганрог, Мариуполь, Приморск и Мелитополь.
Попасть на полуостров со стороны новых регионов можно через Джанкой. Еще в начале июля для объезда пробок на Крымском мосту Минтранс России открыл движение по Херсонскому мосту, который связывает Крым и Херсонскую область.
По словам советника главы Республики Крым Олега Крючкова, пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп для въезда в Крым работают в штатном режиме.
- паспорта для взрослых;
- свидетельства о рождении для детей;
- документы на машину.
~500 километров составляет протяженность маршрута через Ростов-на-Дону в Джанкой.
Дорога через Ростов не длиннее, чем через Краснодар, однако водители могут столкнуться с некоторыми сложностями. Например, в Запорожской области с 22:30 до 5:00 есть комендантский час: это значит, что водители, заехавшие на территорию региона в это время, должны встать у обочины и дождаться окончания комендантского часа. В Херсонской области такие ограничения действуют с 23:00 до 4:00. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ДНР комендантский час для обеспечения проезда в Крым временно отменят. Кроме того, в дороге могут быть перебои со связью.
Как добраться в Крым на пароме?
Добраться из Москвы в Симферополь и другие города Крыма со стороны Краснодарского края можно и с помощью паромной переправы. В ночь на 17 июля ее временно закрывали на фоне теракта, но уже к 10 утра она возобновила работу. Однако в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на пароме могут отправиться только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта.
Способ добраться до Крыма на поезде и автобусе
Продажу билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым временно приостановили — возобновить ее смогут, когда утвердят новый маршрут передвижения. А вот автобусное сообщение с Краснодарским краем уже восстановлено — добраться можно с пересадками. Так, со стороны полуострова можно доехать до станции «Южная», ближайшей к въезду на Крымский мост. Затем пассажиров пересаживают на электропоезда, которые следуют до Темрюка на Таманском полуострове. Затем туристы вновь садятся на автобусы, сообщил Олег Крючков.
Движение по железнодорожному участку Крымского моста было запущено уже в 8:50 утра 17 июля. Из-за того что после атаки пути временно перекрывали, поезда «Таврия» из Москвы и других регионов России следуют с задержкой. Как сообщил оператор железнодорожных перевозок, компания «Гранд Сервис Экспресс», всего из-за теракта задерживаются 11 поездов: 7 со стороны Краснодарского края и 4 со стороны Крыма.
В то же время по Крымскому мосту запустили несколько электропоездов. Один поезд будет отправляться из Анапы и следовать через Тамань в Керчь, другой — в обратном направлении. В Минтрансе России отметили, что если водители планировали доехать до Крыма на машине, но решили пересесть на электричку, то они могут оставить автомобиль на стоянке у вокзала Тамань-Пассажирская.
Почему перекрыто движение по Крымскому мосту?
Утром 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии возле 145-й опоры Крымского моста. Позднее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.
В 3:05 ночи была повреждена одна из секций переправы, погибли двое взрослых, травмы получила 14-летняя девочка. НАК квалифицировал произошедшее как теракт.
По данным Минтранса, в результате атаки пострадало автомобильное полотно со стороны движения из Крыма. Опоры моста уцелели. На месте происшествия работают оперативные службы, проезда по Крымскому мосту сейчас нет.
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