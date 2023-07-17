Выбраны самые смешные фотографии домашних животных 2023 года В кадр попали голодная черепаха, улыбающийся хорек, победоносный кот и многие другие
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Теракт на Крымском мосту
14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Потсдам. Как СССР и США строили новый мир

На заключительном этапе Второй мировой войны с 17 июля по 2 августа 1945 года состоялась третья и последняя встреча «Большой Тройки» на международной конференции в Потсдаме.

В отличие от двух предшествующих встреч эта проходила уже после окончания войны в Европе и разгрома фашистской Германии. Поэтому определяющее место в повестке дня занял вопрос ее демилитаризации и денацификации. Кроме того стоял еще ряд важных вопросов, среди которых вступление СССР в войну против милитаристской Японии и закрепление выработанных на предыдущих встречах принципов нового мирового порядка.

Условным наименованием третьей встречи руководителей СССР, США и Великобритании было выбрано слово «Терминал», а мероприятия по подготовке конференции, обслуживанию и обеспечению безопасности ее участников были обозначены как операция «Пальма». Основная нагрузка легла на сотрудников советской государственной охраны, имеющей уникальный опыт по проведению предыдущих встреч на высшем уровне в Тегеране и Ялте.

Посмотреть архивные фотографии и больше узнать о встрече «Большой Тройки» можно по ссылке.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта