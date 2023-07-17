Потсдам. Как СССР и США строили новый мир

В отличие от двух предшествующих встреч эта проходила уже после окончания войны в Европе и разгрома фашистской Германии. Поэтому определяющее место в повестке дня занял вопрос ее демилитаризации и денацификации. Кроме того стоял еще ряд важных вопросов, среди которых вступление СССР в войну против милитаристской Японии и закрепление выработанных на предыдущих встречах принципов нового мирового порядка.
Условным наименованием третьей встречи руководителей СССР, США и Великобритании было выбрано слово «Терминал», а мероприятия по подготовке конференции, обслуживанию и обеспечению безопасности ее участников были обозначены как операция «Пальма». Основная нагрузка легла на сотрудников советской государственной охраны, имеющей уникальный опыт по проведению предыдущих встреч на высшем уровне в Тегеране и Ялте.