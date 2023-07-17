Сухопутный коридор из Крыма через новые регионы будут круглосуточным

«В целях обеспечения возможности круглосуточного транзитного движения пассажиров и грузов через Херсонскую область с территории Республики Крым в Ростовскую область отменили действие комендантского часа, до соответствующего моего указа, на маршрутах движения: Джанкой — Чонгар — Новоалексеевка — Мелитополь; Армянск — Чаплинка — Аскания-Нова — Новоалексеевка — Мелитополь», — написал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также отменил действие комендантского часа. «Для всех транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей никаких препятствий и ограничений не будет», — указал Балицкий в своем телеграм-канале.
В частности, по его словам, действие комендантского часа с 22:30 до 05:00 не будет распространяться в Запорожской области на автомобильную дорогу М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» от города Мелитополя до границы с Донецкой Народной Республикой и на автомобильную дорогу М-18 «Харьков — Симферополь — Ялта» от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.
Ранее аналогичное решение принял врио главы ДНР Денис Пушилин.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.