Самые известные игры и головоломки

В основу «Тетриса» легла головоломка Pentomino Puzzle, которая требовала правильно расположить в коробке пять квадратов. Однако Пажитнов несколько видоизменил концепцию: из-за необходимости делать все в реальном времени, число фигурок он сократил до четырех, а так как «четыре» по-гречески звучит как «тетра», появилось сначала название «Тетрамино», а потом и более короткий вариант — «Тетрис». В день рождения знаменитой игры рассказываем вам о восьми самых известных играх и головоломках.
Эта головоломка еще старше «Тетриса», ее создатель, венгр Эрне Рубик, запатентовал ее уже в 1975 году. Изначально имя создателя не использовалось в названии, и головоломку называли «Магическим кубом» (так ее до сих пор называют в Германии и Китае). Механизм кубика Рубика довольно прост: человеку необходимо собрать куб 3×3х3 с 54 видимыми наклейками шести цветов таким образом, чтобы на каждой из граней оказались все квадраты одного цвета. Головоломка оказалась настолько популярной, что породила множество других форм, искусство составления узоров из кубиков Рубрика, а также отдельный вид спорта — спидкубинг.
Игра в 15, такен или пятнашки, — эта головоломка появилась еще в конце XIX века и быстро приобрела популярность в США, а потом и в остальных странах. Она представляет собой квадратную коробку, в которой лежат 15 одинаковых квадратных костяшек с нанесенными на них цифрами от 1 до 15. При этом в ряду помещается лишь 4 таких костяшки, а одно место остается свободным. Первоначально задачей игроков было собрать маленькие квадраты с цифрами по возрастанию, совершив при этом как можно меньше перемещений, однако постепенно для «Игры в 15» придумывали все более сложные задачи: например, собрать магический квадрат, в котором сумма чисел в каждом ряду будет равна 30.
Еще одна головоломка с числами, требующая особого расположения всех элементов. В классическом виде представляет собой квадрат размером 9×9 клеток, внутри которого находится девять квадратов размером 3×3 клетки. Задача заключается в том, чтобы заполнить весь большой квадрат числами таким образом, чтобы в каждой строке, каждом столбце и маленьком квадрате каждая цифра встречалась лишь один раз. Сложность игры меняется в зависимости от того, сколько цифр (подсказок) изначально расположено в своих клетках. Считается, что первый прототип судоку, игру «Латинский квадрат», изобрел еще в XVIII веке знаменитый математик Леонард Эйлер.
Эту «забавную игру» придумал французский математик Эдуард Люка еще в 1883 году. Постепенно эта головоломка стала очень популярной в Европе. Смысл Ханойской башни заключается в том, чтобы перенести пирамиду из восьми колец. Кольца нанизываются на один из трех стержней, расположенных в ряд. Сложность заключается в том, что за один ход разрешается перемещать только одно кольцо, а кольцо большего диаметра нельзя класть на кольцо меньшего диаметра.
Еще одна «геометрическая» головоломка, которая уходит корнями в китайскую культуру. Название буквально переводится как «семь дощечек мастерства» и предполагает сборку различных сложных фигур из семи плоских фигур (треугольников, трапеции, квадрата). При этом обязательно использовать все семь фигур и не накладывать их друг на друга, собирая необходимые фигуры по заданному силуэту. Кстати, такие задачи в свое время решали писатель и математик Льюис Кэролл (автор «Алисы в Стране чудес»), а также Наполеон Бонапарт, находившийся в ссылке на острове Святой Елены.
С разнообразными сложными фигурами теснее всего связаны, конечно, пазлы. Изначально игру, в которой нужно составить общую фигуру из отдельных ее фрагментов, придумали для обучения географии — для этого бумажные карты наносили на деревянную основу и распиливали вдоль границ государств. Постепенно пазлы усложнялись — появились элементы особого вида, объемные фигуры, а также увеличивался размер конечного полотна. Например, самый большой в мире пазл состоял из 12 320 элементов и занимал площадь более 6100 квадратных метров!
Головоломка с практическим смыслом — в шкатулке, которую можно открыть лишь с помощью определенного механизма, можно было хранить что-то ценное. К тому же сами механизмы были очень разнообразными: нужно было сдвинуть или повернуть элементы шкатулки определенным образом. В Японии создание подобных предметов постепенно стало настоящим искусством, а потом распространилось и на другие страны. Сегодня коллекционеры и энтузиасты могут открывать, например, шкатулки Яргера, Гетвуда, Сайто или Кавасимы — все они отличаются друг от друга принципами действия, формой и особенностями.
Некоторые исследователи считают, что много лет назад в Древнем Китае появилась еще одна необычная игра-головоломка. Специальная проволочная вилка в форме длинной шпильки для волос, воткнута обоими концами в рукоятку, на ней расположены девять колец, которые соединены между собой довольно сложным образом. Задача состоит в том, чтобы снять все кольца с вилки или, наоборот, надеть их на нее. Примечательно, что эта головоломка получила широкое распространение на Древней Руси под названием «меледа». Сегодня меледа переродилась в целый вид головоломок — проволочных.
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