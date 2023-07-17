18:00 (мск), источник: Вокруг Света
Стало известно, почему представители народа маори выше других народов Океании
Аборигены Новой Зеландии исторически были более крепкими и плотными, чем обитатели других архипелагов Тихого океана.
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Ученые впервые нашли объяснение загадке — почему у современных полинезийцев, в частности, у коренного населения Новой Зеландии, маори, тип телосложения отличается от жителей других регионов Океании. Полинезийцы, в среднем, выше ростом, у них более мощное, мускулистое тело и выше процент жировых отложений. Такой крупный тип телосложения характерен не для жителей тропиков, а для населения, живущего в холодном климате.
Палеоклиматолог Альваро Монтенегро и его коллеги, статья которых опубликована в журнале PLOS ONE, пришли к выводу, что могучими фигурами современные полинезийцы обязаны своим предкам, преодолевавшим в каноэ тысячи километров по волнам Тихого океана.
Как считается, заселение Океании началось около 3300 лет тому назад, когда жители Юго-Восточной Азии сначала мигрировали на острова Микронезии, затем колонизировали острова Тонга и Самоа и двинулись дальше, на Таити, острова Кука и Маркизские острова. Из этого региона в центральной части Тихого океана, который сейчас называется Восточная Полинезия, мореплаватели направились на север, достигнув Гавайских островов, и на юг, к берегам Новой Зеландии. Все эти далекие путешествия требовали невероятной психологической и физической выносливости.
Монтенегро и его коллеги оценили, сколько энергии расходовали полинезийцы на терморегуляцию (поддержание температуры тела) во время плавания на каноэ от Таити до Гавайев, то есть в условиях тропического климата, и от Таити до Новой Зеландии, где климат и погодные условия гораздо более холодные и суровые. И в ту, и в другую сторону расстояние составляет примерно 4000 километров, которые можно преодолеть на каноэ за 23 дня в случае Гавайев, и 25 дней в случае Новой Зеландии.
Расчеты показали, что даже во время летнего плавания, требующего меньше энергии, чем зимнее, каждому мореплавателю, плывущему в Новую Зеландию, было нужно для поддержания температуры тела в среднем почти на тысячу калорий в день больше, чем тому, кто плыл на Гавайи. Когда полинезийцы, несмотря на шторма, ветра, холод и голод, достигали берегов Новой Зеландии, за время пути каждый из них терял в среднем 6 килограммов своего веса. И это ученые еще не учли в своих расчетах физические усилия, требовавшиеся на то, чтобы управлять лодкой и совершать другие необходимые действия в пути.
При этом люди с изначально большой массой тела оказывались в выигрыше — у них было гораздо больше шансов выжить, чем у их худощавых, невысоких товарищей. Причем особенно большое преимущество имели в этой ситуации крупные, полные женщины, установили исследователи.