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Теракт на Крымском мосту
21:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 17 июля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Украина атаковала Крымский мост морскими беспилотниками, возбуждено дело о теракте

Атака на Крымский мост. Главное

Минобороны назвало причину падения штурмовика Су-25

Штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет, по предварительным данным, у него отказал двигатель.

В Кремле заявили об остановке зерновой сделки

Договоренности по зерновой сделке прекратили действие, она остановлена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продал бизнес в России

Компания Essity покинула российский рынок.

Курс турецкой валюты обновил исторический минимум.

Турецкая валюта на фоне прекращения Россией зерновой сделки обновила исторический минимум.

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