21:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 17 июля
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Штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет, по предварительным данным, у него отказал двигатель.
Договоренности по зерновой сделке прекратили действие, она остановлена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Компания Essity покинула российский рынок.
Курс турецкой валюты обновил исторический минимум.
Турецкая валюта на фоне прекращения Россией зерновой сделки обновила исторический минимум.