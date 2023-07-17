Правительство готово разрешить водителям оставить дома права

Минцифры в понедельник опубликовало на regulation.gov.ru проект поправок к ПДД, согласно которым «сведения» из водительских прав, СТС и других документов, которые должны быть с собой у лица, управляющего транспортным средством, могут быть предъявлены инспектору «в электронном виде» — с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Авто». Это будет приравнено к предъявлению обычных документов в бумажном виде.
Приложение «Госуслуги. Авто», напомним, разработано Минцифры и ГИБДД и запущено в 2021 году. Используя информацию портала госуслуг, программа генерирует QR-коды, которые содержат данные водительских документов в шифрованном виде. Сперва это были только свидетельства о регистрации (СТС), в 2022 году кодами в рамках эксперимента стали шифровать и водительские права. Сейчас, по данным Минцифры, приложение установлено более чем на 4,5 млн мобильных устройств.
QR-код (анимированный для прав и статичный для СТС) инспекторы считывают с помощью планшетов с ключом и дешифратором. До сих пор наличие работающего приложения не освобождало водителей от обязанности возить с собой оригинальные документы (это ограничение было записано в ПДД). Ситуация изменится после того, как проект пройдет обсуждения и вступит в силу.
«Предлагаемое новшество направлено на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию отношений, связанных с безопасностью дорожного движения», — сказано в пояснительной записке к поправкам.
«Абсолютно правильная инициатива, подобное уже было опробовано на примере электронных полисов ОСАГО, — считает адвокат движения “Свобода выбора” Сергей Радько.— Технически вполне возможно заменить привычные нам бумажные документы электронной информацией. Это позволит водителям не беспокоиться об отсутствии при себе необходимых документов и связанных с этим неприятных последствий. Тем более что отсутствие этих документов у водителя не имеет прямого отношения к безопасности движения».
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов поправки также поддержал, обратив внимание на то, что в дороге возможны и экстренные ситуации — например, внезапно села батарейка телефона или сломался экран. В таком случае, обращает внимание эксперт, если у водителя нет с собой бумажных оригиналов, де-юре он оказывается вообще без документов, а значит, может быть привлечен к ответственности по ст. 12.3 КоАП — штраф 500 ₽ Но при отсутствии СТС машину эвакуируют на штрафстоянку. «Водитель должен понимать все риски, которые возникают, если он садится за руль с одним лишь телефоном, — подчеркивает господин Шкуматов.— Если что-то пойдет не так, отвечать ему». Сергей Радько считает, что наказание за отсутствие при себе документов нужно вообще отменить.