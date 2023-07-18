В России собрали крупнейший банк биоматериала долгожителей и супердолгожителей

Этот биобанк содержит обширную коллекцию биологических образцов, сопровождаемых клиническими данными о пациентах, включая медицинские заключения и результаты биохимических, молекулярных и генетических анализов. Основная цель этого проекта заключается в поиске генов, связанных с долгожительством. В будущем эти сведения позволят ученым более глубоко понять молекулярные механизмы старения, развития возраст-ассоциированных заболеваний и разработать методы их профилактики.
Директор Института изучения старения, Алексей Чуров сообщил газете «Известия», что этот биобанк является частью инфраструктуры Института. Он содержит обширные и сложные коллекции биологических образцов возрастных пациентов, включая долгожителей и супердолгожителей. Коллекция также включает клинические данные о пациентах, такие как медицинские заключения и результаты биохимических и генетических исследований.