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02:57 (мск), источник: Газета.Ру

В России собрали крупнейший банк биоматериала долгожителей и супердолгожителей

В Российском геронтологическом научно-клиническом центре имени Н. И. Пирогова был создан крупнейший биобанк биоматериала долгожителей и супердолгожителей в стране.

Источник: РИА "Новости"

Этот биобанк содержит обширную коллекцию биологических образцов, сопровождаемых клиническими данными о пациентах, включая медицинские заключения и результаты биохимических, молекулярных и генетических анализов. Основная цель этого проекта заключается в поиске генов, связанных с долгожительством. В будущем эти сведения позволят ученым более глубоко понять молекулярные механизмы старения, развития возраст-ассоциированных заболеваний и разработать методы их профилактики.

Директор Института изучения старения, Алексей Чуров сообщил газете «Известия», что этот биобанк является частью инфраструктуры Института. Он содержит обширные и сложные коллекции биологических образцов возрастных пациентов, включая долгожителей и супердолгожителей. Коллекция также включает клинические данные о пациентах, такие как медицинские заключения и результаты биохимических и генетических исследований.

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