Помощь фонда «Круг добра» получают 29 детей из новых регионов

«Среди подопечных фонда “Круг добра” — уже 29 детей с тяжелыми и редкими заболеваниями из новых регионов», — говорится в сообщении.
Все дети-граждане РФ имеют право на помощь по перечню фонда, куда входят 85 тяжелых и редких заболеваний. Ее получают и дети из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
В частности, препараты получают девять детей со спинальной мышечной атрофией, восемь детей с муковисцидозом, четыре ребенка с миодистрофией Дюшенна-Беккера, четыре ребенка с нейрофиброматозом, по одному пациенту с нейробластомой, Х-сцепленным доминантным гипофосфатемическим рахитом, нейрональным цероидным липофусцинозом II типа. Кроме того, одному ребенку с остеосаркомой установлен «растущий» эндопротез, добавили в пресс-службе.