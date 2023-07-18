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13:48 (мск), источник: ТАСС

Помощь фонда «Круг добра» получают 29 детей из новых регионов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Подопечными фонда «Круг добра» в новых регионах РФ стали 29 детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минздрава России.

«Среди подопечных фонда “Круг добра” — уже 29 детей с тяжелыми и редкими заболеваниями из новых регионов», — говорится в сообщении.

Все дети-граждане РФ имеют право на помощь по перечню фонда, куда входят 85 тяжелых и редких заболеваний. Ее получают и дети из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В частности, препараты получают девять детей со спинальной мышечной атрофией, восемь детей с муковисцидозом, четыре ребенка с миодистрофией Дюшенна-Беккера, четыре ребенка с нейрофиброматозом, по одному пациенту с нейробластомой, Х-сцепленным доминантным гипофосфатемическим рахитом, нейрональным цероидным липофусцинозом II типа. Кроме того, одному ребенку с остеосаркомой установлен «растущий» эндопротез, добавили в пресс-службе.

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