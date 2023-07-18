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10:49 (мск), источник: Газета.Ру

Найден способ выращивать людям новые зубы

Исследователи из университета Университетов Киото и Фукуи (Япония) создали препарат, который позволяет выращивать новые зубы людям. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Источник: Freepik

Средство способствует выработке в организме антител, которые блокируют ген USAG-1. Этот ген ограничивает рост зубов у людей и других животных. При этом у акул и некоторых грызунов, которые способны отращивать новые зубы, этот ген изначально отключен.

Ученые установили, что USAG-1 вступает в контакт с другими генами для предотвращения роста зубов, и разработали препарат, блокирующий это взаимодействие. Так, в будущем люди смогут отказаться от установки имплантов.

Авторы средства отметили, что планируют начало испытаний препарата на людях в следующем году. Ученые надеются, что к 2030 году разработка позволит людям отказаться от установки имплантов — новые зубы будут выращиваться прямо во рту пациента.

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