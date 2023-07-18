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10:43 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые улучшили способ принятия внеземных сигналов

Исследователи из Калифорнийского университета разработали новую технологию, которая позволяет точнее ловить сигналы из космоса. Результаты работы ученых изложены в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal.

Источник: Reuters

«Мы исследовали возможность поиска техносигнатур с помощью определения наличия и характера интенсивности “мерцаний”, возникающих в турбулентной ионизированной плазме межзвездной среды», — отмечают авторы.

«Мерцание» — это люминесценция при взаимодействии среды и ионизирующего излучения. Именно технология замера этого показателя позволяет более точно выявить источник с минимальным влиянием антропогенных помех на приемник.

Ученые считают, что инопланетяне могут использовать те же сигналы, что и люди. Однако сигналы, которые излучают созданные людьми устройства, могут затруднять анализ внеземных. Именно поэтому авторы разработки решили улучшить существующие методы поиска сигналов, сделав их устойчивыми к антропогенным радиочастотным помехам.

«Исходя из относительной легкости, с которой наша собственная цивилизация производит непрерывные сигналы с шириной в герц, мы ожидаем, что внеземные цивилизации будут аналогичным образом излучать узкополосные сигналы», — написали авторы.

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