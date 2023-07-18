Эксперты перечислили продукты — лидеры пищевых отравлений

Потенциально опасными с точки зрения пищевого отравления могут быть блюда, которые некоторое время хранились после приготовления. Но и свежеприготовленные продукты могут вызвать отравление, рассказали эксперты Роспотребнадзора в рамках проекта «Здоровое питание». Как пояснили в ведомстве, самые опасные продукты в плане развития пищевых токсических отравлений следующие:
- молочные продукты;
- яйца (особенно сырые);
- мясные блюда;
- рыбные блюда (особенно с сырой рыбой);
- кондитерские изделия с кремом;
- домашние консервы и соления, маринады;
- скоропортящиеся продукты, требующие хранения в холоде;
- продукты с нарушением целостности упаковки и сроков хранения;
- кулинарные изделия при нарушении санитарных правил при их приготовлении;
- корнеплоды и зелень.
Эксперты назвали признаки сомнительного качества еды, самым очевидным из которых является истекший срок годности. Но также следует насторожиться, если:
- упаковка продукта нарушена (вмятины, потертости, нечеткость краски);
- продукт имеет нехарактерный запах;
- вкус и цвет продукта изменены;
- консистенция неоднородная, слоистая;
- есть осадок на дне, нарушена прозрачность.
Пищевое отравление — расстройство пищеварения, возникающее после употребления испорченных или недоброкачественных продуктов. Даже если продукт кажется нормальным внешне и по вкусу, отравление все равно может возникнуть, так как пища содержит токсичные микроорганизмы, которые пока еще не успели размножиться и испортить блюдо.
Отравиться можно и растениями, в состав которых входят химические, растительные или животные яды.
Это могут быть несъедобные грибы или даже съедобные, но собранные вдоль трасс и химических производств, где они впитали в себя вредные соединения.
Опасность для здоровья и жизни представляет употребления ядовитых растений (паслен, волчья ягода, белена).
Эксперты перечислили симптомы пищевых отравлений:
- повышенная температура (от 37−37,5 °С до 39−40 °С);
- потеря аппетита, недомогание;
- тошнота и рвота;
- вздутие живота и расстройство стула;
- боли схваткообразного характера;
- холодный пот, снижение давления;
- нарушения зрения, двоение в глазах;
- нарушения мышечного тонуса;
- сильное слюноотделение (гиперсаливация);
- нарушения работы головного мозга (галлюцинации, бред, кома), потеря сознания;
- проблемы с периферической нервной системой (парезы и параличи);
- признаки обезвоживания из-за потери жидкости (сухость слизистых, снижение объема мочи и ее концентрации, снижение массы тела).
«Первые симптомы отравления могут возникать в срок от одного-двух до шести-восьми часов, в следующие один-два дня они постепенно прогрессируют и без оказания помощи могут существенно навредить здоровью. Кроме того, отравления обычно возникают в виде вспышек в семье или коллективе, у всех или почти у всех употреблявших данные продукты».
Чтобы избежать или свести к минимуму риск пищевого отравления, специалисты советуют следующее.
- Соблюдать правила личной гигиены: обязательно мойте руки и продукты перед едой и перед приготовлением пищи. Прежде чем разбить яйцо, необходимо помыть его с мылом.
- Тщательно мыть ножи и разделочные доски после соприкосновения их с сырым мясом. Пользоваться разными разделочными досками: зелень, овощи, фрукты, хлеб, сыры и колбасы нарезать на одной доске, сырое мясо и рыбу — на другой.
- Размораживать мясо только перед приготовлением.
- Прожаривать рыбу и мясо до полного приготовления. Не есть сырое или полусырое мясо, рыбу и яйца.
- Не есть продукты с сомнительным видом и запахом.
- Готовить порционно, блюда в холодильнике хранить не больше трех дней.
- Не держать в одном отсеке холодильника сырые мясо и рыбу вместе с готовыми продуктами.
- Не есть продукты из поврежденных или вздутых консервных банок.
- Употреблять в пищу грибы, в которых уверены на 100%.
- Не есть позеленевший и проросший картофель.
- Не есть икру и молоки щуки, окуня, налима и скумбрии, если они пойманы в период нереста, так как в этот период они содержат токсичные вещества.
- Не хранить еду в оцинкованной, медной или поцарапанной эмалированной посуде.
Важно: при первых признаках отравления необходимо оказать организму первую помощь. Выпить солевое слабительное (например, сульфат магния), затем любое растительное масло для связывания токсинов. Потом промыть желудок 5%-м теплым раствором гидрокарбоната натрия (питьевая сода). И срочно вызвать скорую помощь.
По поводу картофеля с зелеными пятнами ранее объяснялось, что это индикатор присутствия в клубнях ядовитого вещества под названием соланин. Оно накапливается в овощах при неправильном их хранении и является крайне опасным для человеческого организма. Картофель допустимо хранить около одного года. Однако желательно употреблять в пищу только свежий овощ, он является таковым в течении трех-четырех месяцев после сбора урожая. Российский молодой картофель появляется на прилавках лишь в летний период.
Что касается употребления грибов, то их не рекомендуется совмещать с алкоголем. Отдельные виды грибов в сочетании со спиртными напитками могут провоцировать тошноту, рвоту и спазмы в животе, затруднение дыхания и тахикардию.
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