Ученый рассказал, затронет ли Россию «тепловой взрыв» в Сахаре Из-за «теплового взрыва» в Сахаре аномально высокая температура уже наблюдается в Афинах, Риме и Мадриде
Фоторепортажи
12Работа ПМЭФ-2023
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Теракт на Крымском мосту
17:54 (мск), источник: РБК Life

Эксперты перечислили продукты — лидеры пищевых отравлений

А признак сомнительного качества еды — не только истекший срок годности.

Источник: Reuters

Потенциально опасными с точки зрения пищевого отравления могут быть блюда, которые некоторое время хранились после приготовления. Но и свежеприготовленные продукты могут вызвать отравление, рассказали эксперты Роспотребнадзора в рамках проекта «Здоровое питание». Как пояснили в ведомстве, самые опасные продукты в плане развития пищевых токсических отравлений следующие:

  • молочные продукты;
  • яйца (особенно сырые);
  • мясные блюда;
  • рыбные блюда (особенно с сырой рыбой);
  • кондитерские изделия с кремом;
  • домашние консервы и соления, маринады;
  • скоропортящиеся продукты, требующие хранения в холоде;
  • продукты с нарушением целостности упаковки и сроков хранения;
  • кулинарные изделия при нарушении санитарных правил при их приготовлении;
  • корнеплоды и зелень.

Эксперты назвали признаки сомнительного качества еды, самым очевидным из которых является истекший срок годности. Но также следует насторожиться, если:

  • упаковка продукта нарушена (вмятины, потертости, нечеткость краски);
  • продукт имеет нехарактерный запах;
  • вкус и цвет продукта изменены;
  • консистенция неоднородная, слоистая;
  • есть осадок на дне, нарушена прозрачность.

Пищевое отравление — расстройство пищеварения, возникающее после употребления испорченных или недоброкачественных продуктов. Даже если продукт кажется нормальным внешне и по вкусу, отравление все равно может возникнуть, так как пища содержит токсичные микроорганизмы, которые пока еще не успели размножиться и испортить блюдо.

Отравиться можно и растениями, в состав которых входят химические, растительные или животные яды.

Это могут быть несъедобные грибы или даже съедобные, но собранные вдоль трасс и химических производств, где они впитали в себя вредные соединения.

Опасность для здоровья и жизни представляет употребления ядовитых растений (паслен, волчья ягода, белена).

Эксперты перечислили симптомы пищевых отравлений:

  • повышенная температура (от 37−37,5 °С до 39−40 °С);
  • потеря аппетита, недомогание;
  • тошнота и рвота;
  • вздутие живота и расстройство стула;
  • боли схваткообразного характера;
  • холодный пот, снижение давления;
  • нарушения зрения, двоение в глазах;
  • нарушения мышечного тонуса;
  • сильное слюноотделение (гиперсаливация);
  • нарушения работы головного мозга (галлюцинации, бред, кома), потеря сознания;
  • проблемы с периферической нервной системой (парезы и параличи);
  • признаки обезвоживания из-за потери жидкости (сухость слизистых, снижение объема мочи и ее концентрации, снижение массы тела).

«Первые симптомы отравления могут возникать в срок от одного-двух до шести-восьми часов, в следующие один-два дня они постепенно прогрессируют и без оказания помощи могут существенно навредить здоровью. Кроме того, отравления обычно возникают в виде вспышек в семье или коллективе, у всех или почти у всех употреблявших данные продукты».

Чтобы избежать или свести к минимуму риск пищевого отравления, специалисты советуют следующее.

  • Соблюдать правила личной гигиены: обязательно мойте руки и продукты перед едой и перед приготовлением пищи. Прежде чем разбить яйцо, необходимо помыть его с мылом.
  • Тщательно мыть ножи и разделочные доски после соприкосновения их с сырым мясом. Пользоваться разными разделочными досками: зелень, овощи, фрукты, хлеб, сыры и колбасы нарезать на одной доске, сырое мясо и рыбу — на другой.
  • Размораживать мясо только перед приготовлением.
  • Прожаривать рыбу и мясо до полного приготовления. Не есть сырое или полусырое мясо, рыбу и яйца.
  • Не есть продукты с сомнительным видом и запахом.
  • Готовить порционно, блюда в холодильнике хранить не больше трех дней.
  • Не держать в одном отсеке холодильника сырые мясо и рыбу вместе с готовыми продуктами.
  • Не есть продукты из поврежденных или вздутых консервных банок.
  • Употреблять в пищу грибы, в которых уверены на 100%.
  • Не есть позеленевший и проросший картофель.
  • Не есть икру и молоки щуки, окуня, налима и скумбрии, если они пойманы в период нереста, так как в этот период они содержат токсичные вещества.
  • Не хранить еду в оцинкованной, медной или поцарапанной эмалированной посуде.

Важно: при первых признаках отравления необходимо оказать организму первую помощь. Выпить солевое слабительное (например, сульфат магния), затем любое растительное масло для связывания токсинов. Потом промыть желудок 5%-м теплым раствором гидрокарбоната натрия (питьевая сода). И срочно вызвать скорую помощь.

По поводу картофеля с зелеными пятнами ранее объяснялось, что это индикатор присутствия в клубнях ядовитого вещества под названием соланин. Оно накапливается в овощах при неправильном их хранении и является крайне опасным для человеческого организма. Картофель допустимо хранить около одного года. Однако желательно употреблять в пищу только свежий овощ, он является таковым в течении трех-четырех месяцев после сбора урожая. Российский молодой картофель появляется на прилавках лишь в летний период.

Что касается употребления грибов, то их не рекомендуется совмещать с алкоголем. Отдельные виды грибов в сочетании со спиртными напитками могут провоцировать тошноту, рвоту и спазмы в животе, затруднение дыхания и тахикардию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 53-летняя Дженнифер Лопес выложила новые фото в купальнике
Певица МакSим обратилась к поклонникам и призналась в зависимости
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье