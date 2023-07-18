Минздрав усилит контроль за препаратами для медикаментозного аборта

«Это [включение в перечень ПКУ] касалось медикаментозных абортов, препаратов для прерывания беременности. Это будет касаться отпуска препаратов для медицинских работников», — пояснил глава Минздрава.
Обязательному предметно-количественному учету подлежат лекарства, которые содержат наркотические средства, сильнодействующие и ядовитые вещества, рассказал руководитель практики «медицина и фарма» Key Consulting Group Владислав Радов.
Аптеки, реализующие их, должны иметь специальную лицензию, а также вести отчеты и регистрировать каждую операцию с лекарством. Нарушение данных норм может привести к уголовной ответственности, отметил юрист. Мурашко считает, что данная инициатива «не нарушает права женщин».
«Мы заботимся о здоровье. И главное — чтобы мудрый совет врача помог принять правильное решение по выбору в пользу рождения ребенка», — сказал министр.
Медикаментозный аборт представляет собой прием гормональных препаратов, которые приводят к естественному выкидышу, замиранию или откреплению зародыша от стенок матки. Медикаментозный аборт в России проводится под наблюдением врачей. В аптечной продаже есть препараты для экстренной контрацепции.
Согласно определению ВОЗ, такие препараты не приводят к абортированию. Механизм действия таблетки таков, что он предотвращает беременность путем предупреждения или задержки овуляции, т. е. до образования зиготы. Срок принятия — в среднем 72 часа после полового акта.