В Крыму обнаружили голову статуи древнего царя в образе Зевса Раскопки велись на городище Артезиан, найденный артефакт датируется I веком до н. э.
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Теракт на Крымском мосту
17:49 (мск), источник: ТАСС Наука

В Крыму обнаружили голову статуи древнего царя в образе Зевса

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Археологи в ходе раскопок античного городища под Керчью обнаружили мраморную голову. Предположительно, это фрагмент статуи царя Фарнака в образе Зевса. Артефакт датируется I веком до н. э. Такого уровня находок не было за все время изучения Боспорского царства, сообщил во вторник ТАСС начальник археологической экспедиции, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков Московского государственного педагогического университета Николай Винокуров.

Источник: ВКИКМЗ

«На городище Артезиан между фундаментами храма Зевса Генарха и основанием под мраморный монументальный алтарь обнаружена голова цельной скульптуры из мрамора. По-видимому, голова могла принадлежать статуе боспорского царя Фарнака, представленного в образе могущественного Зевса громовержца. Находка датируется второй половиной I века до н. э», — сказал Винокуров.

Собеседник агентства уточнил, что в городище и ранее находили мелкие обломки статуй, но впервые за 36 лет исследований археологам удалось найти артефакт в таком хорошем состоянии. Есть лишь незначительные повреждения — отбиты нос и часть рта, уточнил Винокуров.

Он добавил, что в верхней части скульптуры есть особые выемки. «Возможно, они рассчитаны на головной убор, диадему или венок. При желании их можно было менять в зависимости от праздника или определенных задач», — пояснил он. Раскопки в городище, по словам Винокурова, будут продолжаться.

Урочище Артезиан расположено в 20 км от города Керчь в Восточном Крыму. Артезиан — бывшая древнегреческая колония, а впоследствии укрепленное поселение сельской округи Боспорского царства. Оно существовало в VI в. до н. э. — IV в. н. э. и было разрушено в результате гуннского нашествия.

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