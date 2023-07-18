В Крыму обнаружили голову статуи древнего царя в образе Зевса

«На городище Артезиан между фундаментами храма Зевса Генарха и основанием под мраморный монументальный алтарь обнаружена голова цельной скульптуры из мрамора. По-видимому, голова могла принадлежать статуе боспорского царя Фарнака, представленного в образе могущественного Зевса громовержца. Находка датируется второй половиной I века до н. э», — сказал Винокуров.
Собеседник агентства уточнил, что в городище и ранее находили мелкие обломки статуй, но впервые за 36 лет исследований археологам удалось найти артефакт в таком хорошем состоянии. Есть лишь незначительные повреждения — отбиты нос и часть рта, уточнил Винокуров.
Он добавил, что в верхней части скульптуры есть особые выемки. «Возможно, они рассчитаны на головной убор, диадему или венок. При желании их можно было менять в зависимости от праздника или определенных задач», — пояснил он. Раскопки в городище, по словам Винокурова, будут продолжаться.
Урочище Артезиан расположено в 20 км от города Керчь в Восточном Крыму. Артезиан — бывшая древнегреческая колония, а впоследствии укрепленное поселение сельской округи Боспорского царства. Оно существовало в VI в. до н. э. — IV в. н. э. и было разрушено в результате гуннского нашествия.