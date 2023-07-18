17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 18 июля
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Минобороны сообщило об «ударах возмездия» по объектам в Одессе
Все спланированные к удару цели поражены
Госдума подняла предельный возраст пребывания в запасе
Согласно новым поправкам, предельный возраст пребывания в запасе для военнослужащих первого разряда будет увеличен с 35 до 40 лет, второго разряда — с 45 до 50 лет, а третьего — с 50 до 55 лет.
За россиянами навсегда закрепят право на кредитные каникулы
Законопроект вступит в силу 1 января 2024 года. Он защитит права заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию и позволит им избежать банкротства.
Китай удалил статистику смертности от COVID-19 за 2022 год
Власти провинции Чжэцзян, одной из самых густонаселенных в Китае, удалили со своего сайта данные, по которым можно было судить о высокой смертности в конце 2022 года.
ЦБ выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою
Ее номинал составил 3 рубля.