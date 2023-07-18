Ученый рассказал, затронет ли Россию «тепловой взрыв» в Сахаре Из-за «теплового взрыва» в Сахаре аномально высокая температура уже наблюдается в Афинах, Риме и Мадриде
Фоторепортажи
12Работа ПМЭФ-2023
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Теракт на Крымском мосту
17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 18 июля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Минобороны сообщило об «ударах возмездия» по объектам в Одессе
Все спланированные к удару цели поражены

Госдума подняла предельный возраст пребывания в запасе
Согласно новым поправкам, предельный возраст пребывания в запасе для военнослужащих первого разряда будет увеличен с 35 до 40 лет, второго разряда — с 45 до 50 лет, а третьего — с 50 до 55 лет.

За россиянами навсегда закрепят право на кредитные каникулы
Законопроект вступит в силу 1 января 2024 года. Он защитит права заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию и позволит им избежать банкротства.

Китай удалил статистику смертности от COVID-19 за 2022 год
Власти провинции Чжэцзян, одной из самых густонаселенных в Китае, удалили со своего сайта данные, по которым можно было судить о высокой смертности в конце 2022 года.

ЦБ выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою
Ее номинал составил 3 рубля.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта