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22:36 (мск), источник: ТАСС

Россия направила в Турцию два самолета-амфибии Бе-200 для тушения лесных пожаров

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Два самолета-амфибии Бе-200ЧС вылетели в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

«По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии российского чрезвычайного ведомства вылетели с аэропорта Платов г. Ростов-на-Дону в города Мугла и Измир Турецкой Республики для тушения крупных лесных пожаров», — сказали в МЧС.

Авиаторы МЧС имеют опыт тушения пожаров за рубежом и подготовлены к работе в сложных условиях, отметили в ведомстве. Ранее они работали на тушении пожаров в Греции, Сербии, Черногории и в других странах. Кроме баков для воды, вмещающих 12 тонн, самолеты оборудованы тепловизорами для обнаружения очагов пожаров.

В Турции уже неделю стоит чрезвычайно жаркая и сухая погода. Температура воздуха достигает в ряде провинций 45−47 градусов. Ввиду риска возгораний власти некоторых регионов запретили населению вход в часть лесных зон, а также организацию пикников и разведение огня во многих районах. Усилены патрулирование в сельских регионах и контроль за соблюдение противопожарных мер.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уточнял, что лесные пожары охватили пять точек в провинциях Мугла, Мерсин и Чанаккале, большая часть взята под контроль.

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