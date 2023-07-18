Россия направила в Турцию два самолета-амфибии Бе-200 для тушения лесных пожаров

«По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии российского чрезвычайного ведомства вылетели с аэропорта Платов г. Ростов-на-Дону в города Мугла и Измир Турецкой Республики для тушения крупных лесных пожаров», — сказали в МЧС.
Авиаторы МЧС имеют опыт тушения пожаров за рубежом и подготовлены к работе в сложных условиях, отметили в ведомстве. Ранее они работали на тушении пожаров в Греции, Сербии, Черногории и в других странах. Кроме баков для воды, вмещающих 12 тонн, самолеты оборудованы тепловизорами для обнаружения очагов пожаров.
В Турции уже неделю стоит чрезвычайно жаркая и сухая погода. Температура воздуха достигает в ряде провинций 45−47 градусов. Ввиду риска возгораний власти некоторых регионов запретили населению вход в часть лесных зон, а также организацию пикников и разведение огня во многих районах. Усилены патрулирование в сельских регионах и контроль за соблюдение противопожарных мер.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уточнял, что лесные пожары охватили пять точек в провинциях Мугла, Мерсин и Чанаккале, большая часть взята под контроль.