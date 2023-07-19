«Известия»: мошенники стали массово создавать фейковые фото банковских карт

Преступники взламывают аккаунт человека в мессенджере и просят от его имени знакомых перевести деньги на счет в банке. Затем мошенники присылают фотографию карты, на которую нужно перечислить деньги. Это не вызывает подозрений, так как на фотографии изображена карта, выпущенная крупным и известным банком, с именем и фамилией именно того человека, от которого приходят сообщения.
На самом же деле, сообщает издание, фотография карты является подделкой, сделанной помощью специального Telegram-бота. Номер карты — настоящий, но счет принадлежит злоумышленнику и находится в другом банке, не таком крупном и известном.
Такая схема, указывают эксперты, дает возможность преступникам выиграть время для вывода похищенных денег, так как жертва мошенничества обращается сначала в тот банк, дизайн карты которого использовался, и лишь затем понимает, что деньги на самом деле ушли в другую кредитную организацию. Этого времени хватает для того, чтобы мошенники успели обналичить полученную сумму.
Эксперты отмечают, что из-за того, что преступники автоматизировали процесс создания подделок с помощью Telegram-бота, подобные мошенничества могут приобрести массовый характер.
Ранее сообщалось что бюджетный комитет Совфеда РФ рекомендовал палате поддержать закон, который обязывает банки проверять переводы физлиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня.