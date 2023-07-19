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02:14 (мск), источник: Газета.Ру

Льготная ипотека станет доступна для покупки вторички

Депутаты Государственной думы РФ предложили расширить программу льготной ипотеки на вторичное жилье в городах, где отсутствуют новостройки. Инициативу направили в Министерство строительства и государственную компанию «ДОМ.РФ». Об этом пишет газета «Известия».

Источник: Агентство «Москва»

Ранее президент России Владимир Путин высказывался о необходимости введения субсидий на покупку вторичного жилья. Депутаты считают, что правительство может расширять программу по запросу региональных властей в отдельных городах. Эксперты полагают, что такой шаг не только укрепит рынок, но и обеспечит равные права граждан разных городов на доступное жилье.

Предложение депутатов заключается в том, что власти регионов смогут выбирать населенные пункты, имеющие особое значение, и обратиться в правительство РФ с просьбой расширить программы льготной и семейной ипотеки на вторичный рынок жилья в этих городах. Соответствующее письмо было направлено членом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александром Якубовским в Министерство строительства и государственную компанию «ДОМ.РФ».

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