Российский Ил-112 В переделают под реактивные двигатели, сообщил источник

Изначально Ил-112 В был разработан под турбовинтовые двигатели ТВ7−117СТ.
«Конструкцию Ил-112 В планируется переработать под реактивные двигатели ПД-8. В частности, ряд изменений будут внесены в конструкцию крыла самолета, топливную систему, другие бортовые системы», — рассказал собеседник агентства.
В июне на ПМЭФ-2023 вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал журналистам, что проект военно-транспортного самолета Ил-112 В будет модифицирован, технологические изменения затронут конструкцию крыла и двигателей.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112 В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112 В должен прийти на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112 В с турбовинтовыми двигателями — 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой — 1,2 тысячи километров.
Первый полет опытного образца военно-транспортного самолета состоялся 30 марта 2019 года на аэродроме авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО».
Первый опытный образец Ил-112 В разбился в августе 2021 года в Подмосковье. Предварительной причиной называлось возгорание двигателя. Строительство новых образцов самолета было приостановлено.
ПД-8 — двухконтурный турбореактивный двигатель, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-New и на самолете-амфибии Бе-200. В работе над ПВ-8 применяется опыт создания двигателя ПД-14.