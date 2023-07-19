Пожары и пекло: как Европа переживает аномальную жару Такая жара — последствие «теплового взрыва» в Сахаре
Фоторепортажи
12Работа ПМЭФ-2023
11Разрушение Каховской ГЭС
Главное
Спецоперация на Украине
15:38 (мск), источник: © РИА Новости

Рисовал жирафов и возил с собой ванну: неизвестные факты о Маяковском

Футурист, авангардист — эпатаж публики был частью его художественного метода. Литературоведы изучили творчество великого поэта со всех сторон, описали биографию в деталях. О некоторых любопытных фактах из жизни Владимира Маяковского (1893−1930) — в фотоленте РИА Новости к 130-летию со дня рождения классика.

Источник: Государственный музей В.В. Маяковского

Талант художника у него проявился раньше поэтического, он даже поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. Сохранились не только его серьезные работы, но и серия изображений жирафов, которых Маяковский рисовал в альбоме Веры Шехтель, дочери знаменитого архитектора.

«Почему именно жирафы? Есть несколько ответов на этот вопрос. Например, интерес авангардистов 1910-х к искусству Африки. Еще один вариант: из-за желтой с черными манжетами и воротником кофты Маяковского и его роста друзья звали поэта “жирафом”, — поясняет РИА Новости ученый секретарь Государственного музея В. В. Маяковского Наталья Качур.

Источник: Государственный музей В.В. Маяковского

Кстати, о знаменитой желтой блузе, ставшей символом авангарда. Ее Маяковскому сшила мать Александра Алексеевна, а ткань нашел и купил сам поэт.

Таким его изобразила в 1953-м Надежда Петрова (Ходасевич-Леже).

Курение вредит вашему здоровью.

Источник: Государственный музей В.В. Маяковского

Маяковский не называл в честь себя свою первую пьесу. В царскую цензуру сочинение поступило без заголовка. Увидев на титульном листе имя, фамилию и жанр «трагедия», там решили, что произведение так и называется: «Владимир Маяковский. Трагедия».

«Когда выпускали афишу спектакля, полицмейстер никакой другой заголовок уже не разрешил. Впрочем, Маяковский этому даже обрадовался. В результате пьеса получила пророческое название», — отмечает Качур.

Источник: РИА "Новости"

Маяковский отличался воспитанностью. Именно так вспоминал о нем Дмитрий Шостакович, с которым поэт работал над постановкой пьесы «Клоп» в 1929-м.

«Я наивно думал, что Маяковский в жизни, в повседневном быту оставался трибуном, блестящим, остроумным оратором. Когда на одной из репетиций я познакомился с ним, он поразил меня своей мягкостью, обходительностью, просто воспитанностью», — вспоминал композитор.

На фото с Шостаковичем и Маяковским режиссер Всеволод Мейерхольд.

Курение вредит вашему здоровью.

Источник: Государственный музей В.В. Маяковского

Маяковский не только создавал агитплакаты «Окна сатиры РОСТА», но также преуспел на рекламном поприще. Некоторые конфетные обертки, придуманные им и Александром Родченко, выполняли еще и просветительскую функцию.

«Тексты для фантиков Маяковский писал с декабря 1923-го по апрель 1924-го, в это время в стране пропагандировали метрическую систему мер. Запоминающиеся четверостишия на конфетных фантиках этому помогли», — говорит Качур.

Источник: Государственный музей В.В. Маяковского

Маяковский много гастролировал: посетил 54 города СССР и семь зарубежных стран. Почти весь 1925-й он прожил за границей, затем четыре года редко бывал не в Москве.

Таким поэта запечатлели в Мексике в 1925-м. Репродукция.

Курение вредит вашему здоровью.

Источник: Государственный музей В.В. Маяковского

Маяковский ездил со столовыми приборами в футляре и даже брал переносную ванну. Он ставил бокал на шкаф, чтобы никто не мог до него дотянуться и отхлебнуть, никогда не пил и не ел из чужой посуды. Даже чистые стаканы обязательно протирал.

«Крайняя чистоплотность и брезгливость поэта отчасти объясняются тем, что его отец умер от заражения крови. Владимир мыл руки, как врач перед операцией, поливал себя одеколоном. Любые царапины, пусть и совсем мелкие, тщательно обрабатывались», — подчеркивает ученый секретарь Музея Маяковского.

На фото Маяковский и Лиля Брик на отдыхе в Крыму в 1926 году.

Источник: РИА "Новости"

Маяковский был заядлым собачником. Остались сведения о Щене — помеси дворняги и сеттера, скотч-терьере Скотике и французском бульдоге Бульке, которые жили у поэта в разное время. На фото он в 1924-м со Скотиком.

Поэт хорошо относился и к кошкам, уточняет Качур. В Праге, в квартире писательницы Марии Майеровой, за столом место поэта занял хозяйский кот Амур. Маяковский не разрешил его прогнать.

Курение вредит вашему здоровью.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Киев в панике: Запад в шаге от 'слива' Украины
'Зеленский под угрозой'. Названо катастрофическое для Украины событие
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
памятные датыХорошие новости