Панд из Московского зоопарка свели друг с другом для продолжения рода

«Наши большие панды — Жуи и Диндин — достигли половой и физиологической зрелости, и зоологи приняли решение их познакомить. В середине апреля состоялась первая встреча», — отметили там.
По совету китайских специалистов, она произошла во внутренних вольерах. Павильон на это время закрыли для посещения.
Перед близкой встречей панд познакомили через решетку. Животные были заинтересованы и не проявляли агрессии друг к другу, поэтому зоологи впустили Жуи в вольер к Диндин, вместе они играли и кувыркались.
В пресс-службе добавили, что животных уже свели для зачатия потомства, но это не гарантирует успеха с первого раза.
«Однако даже удачные попытки спаривания не гарантируют наступление беременности. Жуи и Диндин — очень молодые панды. Вполне возможно, у них не получилось с первого раза, но мы, конечно же, будем следить за состоянием Диндин и делать анализы», — пояснили в зоопарке.
Беременность у больших панд длится около четырех-пяти месяцев, на свет появляется один или два малыша, редко три. После рождения детенышей они уезжают на родину в Китай.