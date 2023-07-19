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10:26 (мск), источник: © РИА Новости

Панд из Московского зоопарка свели друг с другом для продолжения рода

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка встретились впервые за четыре года, если пара даст потомство, детенышей отправят в Китай, сообщили в пресс-службе учреждения.

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«Наши большие панды — Жуи и Диндин — достигли половой и физиологической зрелости, и зоологи приняли решение их познакомить. В середине апреля состоялась первая встреча», — отметили там.

По совету китайских специалистов, она произошла во внутренних вольерах. Павильон на это время закрыли для посещения.

Перед близкой встречей панд познакомили через решетку. Животные были заинтересованы и не проявляли агрессии друг к другу, поэтому зоологи впустили Жуи в вольер к Диндин, вместе они играли и кувыркались.

В пресс-службе добавили, что животных уже свели для зачатия потомства, но это не гарантирует успеха с первого раза.

«Однако даже удачные попытки спаривания не гарантируют наступление беременности. Жуи и Диндин — очень молодые панды. Вполне возможно, у них не получилось с первого раза, но мы, конечно же, будем следить за состоянием Диндин и делать анализы», — пояснили в зоопарке.

Беременность у больших панд длится около четырех-пяти месяцев, на свет появляется один или два малыша, редко три. После рождения детенышей они уезжают на родину в Китай.

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