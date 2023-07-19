10:36 (мск), источник: Аргументы и факты
Может ли мужчина требовать алименты от женщины?
Эксперты дали разъяснения о праве мужчин на финансовую поддержку.
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По данным в открытых источниках, после развода ребенок, практически традиционно, остается жить с матерью. Как сообщает Росстат, по состоянию на I квартал 2023 года в России более 4,85 миллионов женщин самостоятельно воспитывают детей без участия мужчины. Согласно семейному законодательству, супруги обязаны обеспечивать материальную поддержку друг друга и общих несовершеннолетних детей. В случае отказа от такой поддержки, муж или жена могут быть обязаны выплачивать алименты.
О том, может ли мужчина рассчитывать на финансовую поддержку от бывшей супруги, aif.ru поговорил с юристами Александрой Кафыровой и Виолеттой Кораблиной, специалистами по семейным и наследственным спорам, досудебному урегулированию конфликтов.
Да. По словам Кафыровой, «в российском обществе распространено представление о том, что алименты должны выплачиваться только мужчиной. Отец должен обеспечивать финансовое благополучие своего ребёнка, даже если после развода живёт отдельно от него. Тем не менее, принимая во внимание существование гендерного равенства в нашем обществе, возможно осуществление взыскания алиментов и с доходов женщин». Юрист обратила внимание, что такое возможно только в случае, если место жительства ребенка определено с отцом. Если родители живут раздельно, они вправе сами решить, с кем останется ребенок, зафиксировав это в соглашении — оно может быть и устным, и заверенным у нотариуса. Последний вариант наиболее предпочтителен, т. к. станет доказательством волеизъявления родителей в случае конфликта. Если мать и отец не могут договориться, решение о том, с кем будет жить ребенок, принимает суд по заявлению заинтересованной стороны.
Кораблина объяснила, что Семейный кодекс РФ в ст. 90 предусматривает ряд случаев, когда женщине придется обеспечивать мужчину:
Эта обязанность возлагается на бывшую супругу только по решению суда и в случае, если она способна оказать такую поддержку. Средства на содержание бывшего супруга могут включать в себя покупку продуктов питания, лекарств, одежды, оплату коммунальных услуг