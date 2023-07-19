11:20 (мск), источник: Вокруг Света
Книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать самые долгие поцелуи
Это стало слишком опасно.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Книга рекордов Гиннесса исключила из своего списка мировой рекорд по продолжительности поцелуя. Оказалось, что установление рекорда стало слишком рискованным делом. Также сообщается, что номинацию «Самый долгий поцелуй» не просто отменили, а придумали замену.
Сейчас рекорд по самому долгому поцелую принадлежит тайской паре Эккачаю и Лаксане Тиранарат, причем они устанавливали его дважды. И теперь войдут в историю как последние обладатели достижения. В первый раз супруги целовались 46 часов 24 минуты в 2011 году, а в 2013 на ежегодном конкурсе в Паттайе вернули себе рекорд, процеловавшись 58 часов 35 минут. За что, кроме попадания в Книгу рекордов Гиннесса, получили приз в 100 тысяч тайских батов и два кольца с бриллиантами.
Их соперниками были девять пар, которые сошли с дистанции гораздо раньше. Например, пожилые супруги, которым было по 70 лет, выдержали чуть больше полутора часов — мужчина просто не смог дольше стоять.
В этих жестких условиях и кроется причина отмены рекорда. Основная идея в том, что поцелуй должен быть непрерывным — губы постоянно соприкасаются. Казалось бы, логично.
Участникам разрешено пить — через трубочку, не размыкая губ, и ходить в туалет, но вместе, не прекращая соприкасаться губами, и вдобавок еще брать с собой сопровождающего. Нельзя спать, сидеть, прерваться на отдых, использовать вспомогательные средства, которые бы прижимали людей друг к другу. Нельзя использовать памперсы.
Однако, несмотря на такую строгость, рекордсмены задавали все более высокую планку — с 29 часов в 1998 году дошли до 58 с лишним в 2000-х. По словам организаторов, соревнование стало слишком опасным. Из-за отсутствия отдыха, недосыпания и других факторов претенденты на рекорд не раз получали негативные для здоровья последствия.
Так, в 1999-м пара из Израиля попала в больницу в обморочном состоянии после 30 часов поцелуя. Хотя они и заработали денежный приз и кругосветное путешествие, перед поездкой пришлось лечиться.
В 2004-м 37-летнему участнику из Италии потребовалась кислородная маска, чтобы привести его в сознание после 31 часа поцелуя. Также у мужчины начались мышечные спазмы. В 2011-м участница потеряла сознание уже через 30 минут после начала соревнования. Также были случаи, когда рекордсмены заканчивали психозом или реанимацией.
«Принципиальное отличие, как и во всех наших рекордах по типу “самого длинного марафона”, заключается в том, что участникам разрешены перерывы на отдых. После каждого непрерывного часа поцелуев участники получают пять минут отдыха, которые можно накапливать», — говорится на сайте.
Также участникам разрешат спать и есть во время этих перерывов. Представители Книги рекордов считают, что это поможет снизить риск потерь сознания, возникновения психозов и необходимости госпитализации.