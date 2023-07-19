11:49 (мск), источник: РБК Life
Врач перечислила «запрещенные» методы лечения солнечных ожогов
И напомнила, в каком случае нужно обратиться к медикам.
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Гель с алоэ вера, спрей с пантенолом и специальные салфетки надо иметь дома на случай небольшого бытового или солнечного ожога. Такой совет дала россиянам в беседе с РБК Life врач-дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова. Редакция выяснила у экспертов, работают ли народные средства или есть другие эффективные способы помочь при солнечном и других видах ожогов.
Галлямова отметила, что некоторые народные способы могут сработать лишь в том случае, если термический ожог легкой степени, площадь поражения размером меньше собственной ладони, появились покраснение и отечность.
«В такой ситуации из народных средств стоит выбрать прикладывание чего-то холодного, лучше из морозилки. Есть также способ — на сухую кожу сразу натереть 80−90% хозяйственное мыло. Лучше не делать никаких мокрых примочек, потому что могут появиться волдыри. Можно использовать средства в виде спрея на основе пантенола, которое снимет красноту и отечность. Нельзя использовать сметану и спиртосодержащие средства».
Если же площадь ожога большая, то нужно обратиться к врачу. То же самое необходимо сделать, если размер повреждения небольшой, но характер его вызывает тревогу: появились пузыри и некроз, язвы, глубокое поражение кожи.
«Самостоятельно можно справиться только с ожогом первой степени. Лучше заранее приобрести и иметь в домашней аптечке специальные салфетки от ожогов, которыми можно сразу снять болевой синдром и отечность с покраснением, хорошо также иметь под рукой гель с алоэ вера», — посоветовала Галлямова.
По словам Галлямовой, сегодня в аптеках есть достаточный арсенал средств первой помощи при ожогах, которые позволяют снять боль и жжение и нивелировать все патологические изменения на коже. Самые опасные ожоги — горячим маслом и паром — при этом возможна и большая площадь и глубина поражения.
«Например, вы прикоснулись к чему то обжигающему, сразу отдернули руку и у вас появилась небольшая эритема — в этом случае можно справиться домашними средствами. Во всех остальных случаях нужно обращаться к врачу».
Миф по поводу использования для облегчения последствий ожогов сметаны и масла развеял в разговоре с РБК Life и врач-терапевт, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Андрей Кондрахин.
«Масло категорически нет, оно не даст никакого эффекта. От сметаны — только один эффект, если она из холодильника, это холод. Потом, когда она согревается, эффекта от нее уже нет. Если мы говорим про ожоги первой степени, когда есть покраснения и раздражения кожи, то холодная сметана из-за своей консистенции определенное облегчение принесет и напитает влагой, которая нужна, так как кожа в этот момент пересушена. Но ждать большего от нее не стоит и, честно говоря, применение сметаны по-сути несостоятельно. Народные средства в полной мере не могут помочь, все это домыслы», — подчеркнул Кондрахин.
Как заявил доктор, и сметана, и прочие народные «болтушки непонятного происхождения» отвлекают от главного — необходимости срочно обратиться за помощью специалиста. Если после ожога на коже появились изменения в виде пузырьков, то ситуация довольно серьезная и возможно инфицирование, предупредил он.
«Надо обратиться к врачу, потому что неправильное лечение приводит к образованию рубцов. При легком ожоге первой степени еще могут помочь увлажняющие мази на основе пантенола, но в серьезной ситуации лучше не заниматься самодеятельностью, потому что это оттягивает реальную помощь, тратит время, а облегчения не приносит», — резюмировал Кондрахин.
Ранее маммолог, хирург-онколог, врач первой категории сети клиник «Семейная» Иван Мурашов напомнил, что сеансы загара или солнечные ванны поднимают настроение и способствуют накоплению витамина D для роста и обновления костной ткани, повышения иммунитета и нормализации обменных процессов. Но также солнечный свет способен крайне разрушающе воздействовать на организм — от появления вредных изменений до раковой опухоли. Поэтому находиться на открытом солнце или в солярии следует в меру.