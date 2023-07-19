Ученые придумали, как проводить предварительное цифровое удаление рака

«Это похоже на то, как мы приходим в мебельный магазин заказывать кухню. И нам говорят: “Садись, давай размеры своей кухни”. И тебе выстраивают там шкаф определенной высоты, вытяжку вписывают, раковину на определенной высоте. Каждую сторону кухни крутят-вертят. То же мы делаем и с помощью нашего программного софта. Мы можем многократно выполнить виртуально операцию», — объяснил Сирота.
По словам специалиста, хирург может решить, что именно и каким образом он будет делать: удалять полностью или сохранять часть органа, пораженного опухолью, и какие инструменты использовать. Таким образом можно полностью рассчитать ход операции, избавив пациента от осложнений.
Сейчас такой подход возможен только в том случае, если речь идет о раке почки, в будущем его будут распространять и на другие органы.
«Мы уже работаем с колопроктологами по раку толстой кишки, мы работаем с врачами-хирургами по раку желудка. И вот сейчас еще появилось намерение поработать с торакальными хирургами по поводу рака легких. Так что у “цифровой биопсии” и 3D-моделирования большое будущее», — отметил Сирота.