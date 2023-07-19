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Главные новости к вечеру 19 июля
18:13 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые придумали, как проводить предварительное цифровое удаление рака

В Сеченовском университете разработали IT-продукт для цифрового 3D-моделирования рака. Это программа помогает хирургу проводить предварительную виртуальную операцию. На данный момент происходит совершенствование системы, рассказал «Газете.Ru» руководитель Центра нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, доктор медицинских наук Евгений Сирота.

Источник: РИА "Новости"

«Это похоже на то, как мы приходим в мебельный магазин заказывать кухню. И нам говорят: “Садись, давай размеры своей кухни”. И тебе выстраивают там шкаф определенной высоты, вытяжку вписывают, раковину на определенной высоте. Каждую сторону кухни крутят-вертят. То же мы делаем и с помощью нашего программного софта. Мы можем многократно выполнить виртуально операцию», — объяснил Сирота.

По словам специалиста, хирург может решить, что именно и каким образом он будет делать: удалять полностью или сохранять часть органа, пораженного опухолью, и какие инструменты использовать. Таким образом можно полностью рассчитать ход операции, избавив пациента от осложнений.

Сейчас такой подход возможен только в том случае, если речь идет о раке почки, в будущем его будут распространять и на другие органы.

«Мы уже работаем с колопроктологами по раку толстой кишки, мы работаем с врачами-хирургами по раку желудка. И вот сейчас еще появилось намерение поработать с торакальными хирургами по поводу рака легких. Так что у “цифровой биопсии” и 3D-моделирования большое будущее», — отметил Сирота.

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