12:31 (мск), источник: ТАСС Наука
В Китае найдена окаменелость млекопитающего, напавшего на динозавра
Ранее считалось, что в раннюю меловую эпоху небольшие млекопитающие редко представляли угрозу для динозавров.
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Ученые из Китая и Канады описали уникальную двойную окаменелость возрастом 125 млн лет. Она представляет собой остатки двух животных: хищного млекопитающего и травоядного динозавра меловой эпохи. Оба животных быстро погибли, скорее всего, в результате извержения вулкана. Описание работы было опубликовано в издании Scientific Reports.
«Животные сцепились в смертельной схватке, их тела тесно переплелись. Это одно из первых непосредственных свидетельств нападения млекопитающего хищника на динозавра», — сообщил палеобиолог из Канадского музея природы Джордан Мэллон, соавтор исследования.
Отличную сохранность окаменелости ученые объясняют тем, что ее нашли на участке Луцзятунь, известном как «Помпеи динозавров», в китайской провинции Ляонин. Здесь в результате одного или нескольких извержений вулкана под обломками породы было погребено множество животных: динозавров, млекопитающих, ящериц и земноводных.
Один из двух скелетов исследователи определили как остатки динозавра рода Psittacosaurus. Этот вид пситтакозавра был размером с крупную собаку, отмечается в пресс-релизе Канадского музея природы. Травоядные пситтакозавры жили в раннюю меловую эпоху, около 125−105 млн лет назад.
Скелет млекопитающего в двойной окаменелости принадлежал животному, похожему на барсука, — репеномаму вида Repenomamus robustus. Репеномамы были одними из крупнейших млекопитающих меловой эпохи, хотя были значительно меньше динозавров. Известна окаменелость репеномама с остатками пситтакозавра в желудке, поэтому эта пищевая привычка — не новость для исследователей. Удивительна сама окаменелость, показывающая процесс умерщвления добычи.
Детально изучив находку, авторы работы исключили вероятность, что репеномам пытался съесть уже мертвого пситтакозавра. Тело млекопитающего находится сверху, его челюсть сомкнута на ребрах динозавра, а передняя конечность схватила нижнюю челюсть крупной жертвы. При этом задней лапой репеномам удерживал заднюю ногу рептилии. Это указывает на активную атаку, пишут ученые. Также на костях динозавра не обнаружили следов зубов.
Авторы статьи пишут, что находка заставляет усомниться в представлении, что млекопитающие мелового периода не представляли угрозы для динозавров. Исследователи рассчитывают, что на участке Луцзятунь сохранилось еще много неизвестных ископаемых.