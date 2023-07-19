14:58 (мск), источник: РБК Life
На пляж в Австралии выбросило морскую ядовитую змею. Фото
Длина рептилии превышает 1,3 метра.
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Отдыхающие одного из пляжей австралийского штата Квинсленд заметили выброшенную на сушу морскую змею. Размер рептилии превышал 1,3 метра, пишет New York Post. Прибывшие на место специалисты, отметили что этот вид змей может быть очень агрессивным и «крайне ядовит».
Стюарт Маккензи из организации по отлову змей заявил, что был поражен размером морской змеи. «Рептилия была довольно большой и широкой в обхвате. Но змея была определенно нездорова. На боку у нее мы обнаружили серьезную рану, словно что-то оторвало от нее кусок», — добавил Маккензи.
По его словам, это была морская змея Стокса — крупный вид морских змей семейства Аспиды. Он предположил, что рептилию могли ранить рыбаки или она пострадала при столкновении с лодкой. Специалисты предупредили, что трогать и возвращать рептилий в океан до приезда ловца змей не стоит.
«Не пытайтесь поднять морскую змею и вернуть ее обратно в океан. Морские змеи очень ядовиты, с ними должны обращаться только профессионалы. Если ее выбросило на берег, это обычно означает, что она нездорова или ранена и нуждается в помощи», — пояснили специалисты.
Рептилию, которую описывают как «самую крупную из всех морских змей», доставили в Больницу дикой природы зоопарка Австралии. Возраст этой взрослой особи оценили как минимум в 10 лет. Для своего вида она имела стандартный размер — 1,3−1,5 метров, а ее вес составлял около 3 кг. Травма оказалась слишком серьезной, и рептилия не выжила.