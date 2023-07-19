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15:21 (мск), источник: Вокруг Света

В Нью-Мексико спасли гремучую змею, проглотившую мышь вместе с мышеловкой

Рептилию пришлось спасать от последствий ее глупости.

Источник: Cottonwood Rehab

В городке Эспаньола, штат Нью-Мексико, спасатели нашли гремучую змею, которая проглотила мышь вместе с мышеловкой.

Когда бедную рептилию доставили к ветеринару, углы прямоугольной деревянной мышеловки размером 10 на 5 сантиметров явно выпирали из ее тела. Дело в том, что челюсти гремучки способны растягиваться, позволяя змее заглатывать объекты размером больше ее головы.

Чтобы спасти жизнь змеи, ей пришлось сделать операцию, которая прошла успешно.

«Когда вы думаете, что все уже повидали, — подписал ветеринар Том Уайант выложенное в соцсетях фото неудачливой рептилии до и после операции. — Пришлось спасать эту гремучую змею от последствий ее глупости. Она напала на мышь, но не поняла, что та все еще прикреплена к мышеловке».

Сколько времени змея провела с мышеловкой в кишечнике, неясно, но, судя по тому, что мышь еще не успела перевариться, когда ее извлекли наружу, это произошло сравнительно недавно. Для полного переваривания жертвы змеям обычно требуется от трех до пяти дней.

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